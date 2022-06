Le "futur Tony Parker", Ousmane Dieng va être drafté en NBA à 19 ans

Mettez bien votre réveil ce soir, à partir d'1h du mat heure française (20h heure locale). On devrait enfin savoir qui seront les prochaines pépites des parquets américains. C'est l'évènement comme chaque année depuis 1947 aux Etats-Unis, la NBA organise sa fameuse DRAFT (76e édition). Ce système permet notamment aux meilleurs jeunes joueurs du monde entier de tenter l'aventure dans la plus grosse ligue de basket mondiale. Le véritable American Dream ! Beaucoup de français sont déjà passé par la DRAFT... C'est notamment le cas de Tony Parker, Joakim Noah ou encore Rudy Gobert. La suite, vous la connaissez déjà.

Cette année ce sont plus d'une centaine de jeunes joueurs qui y participent avec le rêve d'être choisi par l'une des 30 franchises. Chaque équipe peut prendre au maximum 2 joueurs. Ce qui fera 60 heureux maximum.

Ousmane Dieng, le crack du basket français

On peut tout simplement parler du meilleur espoir français à l'heure actuelle. Un talent immense du haut de ses 2m08 et 98 kg. Son profil est particulièrement apprécié dans le milieu pour sa polyvalence. C'est un ailier capable de marquer et de mener le jeu. Très jeune, il a été biberonné au basket. À 2 ans, déjà, il avait un ballon dans les mains raconte son père pour Mouv'. Un papa lucide, mais très fier de son fiston qu'il ne pensait pas voir arriver aussi haut, aussi vite.

Bien sûr que c'est une fierté pour nous les parents. On ne pensait pas qu'il arriverait en NBA si vite. Je pense que c'est un peu trop tôt de dire qu'il fera carrière en NBA. Entrer en NBA, c'est facile... Y rester, c'est le plus dur. Il y a beaucoup de travail derrière pour pouvoir y rester et faire comme d'autres joueurs français qui sont là depuis 10/15 ans." Père d'Ousmane Dieng.

Le natif du Lot-et-Garonne a d'abord été formé en France, avant de s'exiler l'année dernière en Nouvelle-Zélande à l'autre bout du globe. Il y a intégré un programme qui s'appelle "NBL Next Stars". Ce dispositif vise à former les talents étrangers pendant une saison pour la draft . Sa carrière en Équipe de France a également déjà commencé avec les catégories jeunes où il a décroché une médaille d'argent à l'Euro 2019 avec les -16 ans.

3 autres français participent également

Moussa Diabaté, Hugo Besson et Ismaël Kamagate vont aussi tenter de se faire sélectionner. Toutefois, Ousmane Dieng reste celui qui a le plus de chances d'être drafté. Par ailleurs, les analystes prédisent même qu'il sera choisi dans le 20 premiers... On va suivre ça fort.