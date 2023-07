Le "Girl Dinner" est la nouvelle tendance food qui inonde TikTok

À mi-chemin entre un snack et un vrai repas, le Girl Dinner est constitué essentiellement d'aliments non cuits, faciles à préparer et surtout très divers et variés.

À l'origine de cette trend, une micro-influenceuse de Los Angeles qui a partagé en vidéo son repas du soir :

Olivia Maher, l'influenceuse de 28 ans à l'origine de la tendance, a trouvé le succès en postant seulement une vidéo d'elle où elle raconte avoir entendu, dans une autre vidéo sur la plateforme, une fille parler de l'époque médiévale. Elle raconte que l'alimentation de l'époque, essentiellement constituée de pain de fromage, était à ses yeux le repas idéal. Elle décide de le renommer Girl Dinner et quelques heures plus tard, des milliers d'autres femmes lui ont répondu en vidéo pour présenter leur "Girl Dinner" parfait.

Le Girl Dinner idéal se doit de posséder un maximum de saveurs différentes. Au minimum, les Girl Dinner sont composés de quelque chose de gras, quelque chose de salé et quelque chose de sucré.

Quelques vidéos plus tard, la tendance du Girl Dinner avait même son propre jingle :

La tendance prend de plus en plus d'ampleur, avec de plus en plus de femmes qui partagent leur propre interprétation du Girl Dinner. La chanson ne fait que mettre en lumière un phénomène préexistant et très répandu, le "snacking", que déjà beaucoup de personnes consomment pour une alternative de nourriture qui ne nécessite pas de cuisiner.

Le Boy Dinner existe aussi

Si le Girl Dinner à a une image très clean et aesthetic du repas, à l'inverse, le Boy Dinner consiste à manger des restes de repas :

Comme toutes les tendances comportants de la nourriture sur les réseaux sociaux, les "nutritionnistes" de TikTok y ont forcément trouvé quelque chose à redire. En effet, il ne s'agit pas d'un repas tout à fait équilibré. Mais l'équilibre du Girl Dinner, c'est justement que chacun l'adapte à sa façon, et mange un plat composé de pleins d'aliments qui n'ont rien à voir ensemble et constituent pourtant le repas de rêves de beaucoup de personnes, car c'est un repas qui fait plaisir.

Pour certaines utilisatrices de TikTok, c'est même l'occasion de montrer que le Girl Dinner n'a parfois rien du diner parfait :