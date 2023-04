Le gouvernement annonce de nouvelles mesures contre le harcèlement scolaire

Le Programme pHARe est employé depuis 2019 dans 60% des écoles et 85% des collèges. Il s'agit d'un kit de formation et d'activités pour former les profs et sensibiliser les élèves au harcèlement scolaire. Dans l'émission Quinze sur Mouv', Elodie Rabelle s'est penchée sur le sujet en interrogeant Hugo Martinez, ancienne victime et fondateur de l'association "Hugo contre le harcèlement scolaire".

Le but de ce programme était de concerner 100% des établissements scolaires , ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Si le gouvernement annonce des bons résultats avec celui-ci, il n'y a pas de chiffres existants en mesure d'appuyer ses propos. Parmi les propositions du ministre : transférer les élèves de l'école primaire dans un nouvel établissement, car dans les collèges et les lycées il y a déjà un conseil de discipline. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, le "harcelé" est souvent celui qui est forcé de changer d'école.

Hugo Martinez n'est pas convaincu de l'efficacité de ces mesures, et les chiffres concernant le harcèlement sont toujours aussi alarmants ( 54% des faits de harcèlement concernent le collège, 23% le primaire et 13% le lycée ) .