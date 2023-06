Le Grand Oral du bac : nos tips pour bien s'y préparer

C'est la dernière épreuve du bac 2023 pour les quelques 390 710 terminales en filière générale, 180 642 en professionnelle et 145 371 en technologique. Les bacheliers ont dû préalablement préparer deux questions en rapport avec les deux spécialités qu’ils ont étudiées durant l’année, et un jury choisira à quelle question l’élève devra répondre. Pour ce faire, il dispose d’un temps de préparation de 20 minutes, suivi d’un oral de cinq minutes. Cette épreuve est l’une des plus importantes avec son coefficient 10 pour la filière générale et 14 pour la technologique.

Le Grand Oral s’intègre à la réforme du bac de 2021, visant à donner plus de poids au diplôme. Mis en place par l’ancien ministre de l’Education Nationale Jean-Michel Blanquer, l’objectif est de donner revaloriser le diplôme, notamment en donnant plus d’importance au contrôle continu. L’autre ambition du gouvernement est de diversifier l’enseignement des jeunes en leur permettant, s’ils le souhaitent, de cumuler des spécialisations très différentes comme mathématiques et philosophie par exemple.

Cependant, plusieurs syndicats étudiants témoignent du stress des élèves occasionné par la complexité de ce nouveau système, en plus de la pression constante de l’évaluation. Certains établissements sont également inégaux par rapport à d’autres, ne pouvant proposer toutes les matières.

Mais pour affronter plus sereinement cette dernière épreuve, Mouv’ est là pour fournir plusieurs astuces afin d’être plus à l’aise à l’oral et éviter le trac :