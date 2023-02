Le guide pour entrer dans la galaxie L’uZine

Il faut parfois faire preuve de beaucoup d’imagination, voire même d’audace, pour anticiper les dynamiques à l'œuvre au sein du rap français. Au milieu des années 2000, quand TonyToxik, Cenza et Souffrance créent leur propre studio et enregistrent leurs premiers titres aux teintes déjà old school, rien ne semble prédestiner L’uZine à devenir l’un des piliers de la scène underground quinze ans plus tard. Après un parcours de longue haleine dans les bas-fonds du rap parisien et montreuillois, le collectif s’est étendu et affiche aujourd’hui une réussite palpable.

Vu de l’extérieur, la composition de l’entité L’uZine n’est pas forcément très lisible : on connaît bien les trois fondateurs du groupe, mais les noms affiliés au collectif sont nombreux, énormément de projets ont été publiés, il nous semblait donc nécessaire de tout éclaircir. On fait aussi le point sur les prochaines sorties de l’écurie montreuilloise, étant donné que sa productivité s’annonce plus forte que jamais en 2023.

L’uZine : présentation

Certains auditeurs ont découvert L’uZine très récemment, ce qui est une très bonne chose. Pour les néophytes, une petite présentation s’impose donc. L’uZine est un groupe venu de Montreuil, il réunit des rappeurs, des beatmakers, des graphistes, etc. Actif depuis 15 ans, il a écumé les petites salles de concert et les premières parties pendant de nombreuses années, avant de connaître un premier gain de visibilité à partir de 2014. Le crew a vraiment changé de statut à partir de 2019-2020, avec la sortie de l’album Ca vient de Montreuil (Cenza) et du projet collectif Jusqu’à la vie, avant de franchir un véritable cap avec le premier album solo de Souffrance, intitulé Tranche de Vie (2021).

Côté identité artistique, l’uZine a toujours beaucoup insisté sur les sonorités new-yorkaises et donné beaucoup d’importance aux fondamentaux du rap, avec notamment un amour infini pour le boom bap, les vieux samples et les basses bien lourdes. Cependant, l’un des grands intérêts du collectif réside dans son ouverture d’esprit : Cenza a livré un véritable album de westeux avec Ca vient de Montreuil , TonyToxik s’aventure sans peine sur de la trap, et on a le droit à des expérimentations publiées uniquement dans le but de provoquer des ruptures d’anévrisme chez les puristes

L’uZine, c’est qui ?

Chez beaucoup de collectifs, la composition exacte de l’effectif peut sembler difficile à déchiffrer. C’est encore plus vrai chez l’uZine, puisqu’en plus des rappeurs, il faut comptabiliser tout un tas d’autres activistes. Concrètement, si l’on se réfère au site officiel du groupe, un profil comme celui de DPA, graphiste et web designer, est référencé dans la composition du groupe au même titre que ceux de Souffrance ou de Cenza, rappeurs. Evidemment, c’est une excellente chose, puisque dans la majorité des cas, un graphiste n’est pas crédité, doit se contenter de travailler à distance, de rendre sa copie, d’envoyer sa facture, et de relancer une dizaine de fois la compta avant d’obtenir son dû. Chez l’uZine, chaque rouage du système est donc au même niveau, avec la même importance et la même considération.

Pour résumer, la formation actuelle côté musique est la suivante :

- 4 rappeurs : Cenza, Souffrance, TonyToxik, et Tonio le Vakeso

- 2 DJs : DJ Soul Intellect, et G High DJo (qu’on félicite pour le choix du blaze, on sent les heures de recherche avant d’aboutir à la perfection)

Le reste de l’équipage est composé de :

- DPA, donc, qui a plusieurs casquettes, et gère majoritairement le graphisme et la mise en page.

- Htag, photographe officiel (a priori il aime beaucoup le noir et blanc )

- Noswil, qui tient la caméra, et qui aime lui aussi beaucoup les couleurs vives

Comment s’y retrouver dans la discographie de l’uZine ?

C’est là que ça devient réellement technique. L’uZine existe depuis 15 ans, a sorti beaucoup de projets en tant que groupe, mais ses membres sont aussi très actifs en solo. On va donc là aussi essayer de résumer l’essentiel.

Les projets en groupe :

2011 : La goutte d’encre

Tout commence en 2011 avec un premier album, La goutte d’encre, proposé en téléchargement gratuit. Le projet est toujours disponible, il a été republié en 2017 sur les plateformes de streaming, et s’il sonne un brin vieillot aujourd’hui, la faute à un mixage très années 90, il est toujours impeccable sur le plan technique : niveau rap, on n’a vraiment pas affaire à des branquignoles.

2014 : A la chaine

2015 : Made in Z

2016 : Les Zinstrus

En 2014-2015, alors que le rap français se convertit massivement à la trap, l’uZine défend son bastion et redouble de productivité : un double-album, une mixtape 30 titres, et un album instrumental (un format qui ne se fait quasiment plus aujourd’hui). C’est loin d’être une période dorée pour les fans de rap dense et de sonorités new-yorkaises, mais en restant fidèle à sa vision, l’uZine attire l’attention des auditeurs qui ne se retrouvent plus dans la proposition musicale dominante. Le charbon ne paye peut-être pas encore, mais c’est à cette période que le collectif pose sans le savoir les bases du futur.

2020 : Jusqu’à la vie

2022 : Les Zinstrus Vol.2

La période 2015-2019 voit surtout naître des projets solo (on va y revenir), il faut donc attendre le mois d’avril 2020 pour un retour sur disque du groupe au complet. Pas de chance, ça tombe en plein confinement, ce qui retarde un peu les projets du collectif : quand un crew comme l’uZine sort un album, c’est aussi et surtout dans le but d’aller le défendre sur scène. Niveau contenu, pas de surprise : si les aventures en solo ont permis à chacun d’avoir sa petite récréation (west-coast, trap, électro, etc), la direction artistique se recentre sur les fondamentaux uzinesques.

Quitte à vous lancer dans une première écoute d’un projet du collectif, on vous conseille de commencer par Jusqu’à la vie : c’est le projet le plus récent du groupe, il résume parfaitement l’état d’esprit artistique de ses membres, et certains morceaux sont de véritables démonstrations techniques.

Les projets solo

Cenza

2010 : Ca vient des bas-fonds

2017 : Les prophéties d’une plume

2018 : Menace (EP)

2019 : Tout droit sorti de Montreuil (le fameux album westeux)

2019 : Retour au temple (on revient à New-York)

2023 : Z.0

La discographie de Cenza en solo est très représentative de l’évolution du collectif, avec un premier projet “sorti avec beaucoup de retard” en 2010, avant une longue période d’activité sous-terraine qui ne se concrétise pas dans les bacs. Il faut donc attendre 2017 pour que le rappeur ajoute une nouvelle ligne à sa discographie, avant de le voir enchaîner les sorties. Son nouveau projet, Z.0, particulièrement attendu par les fans de l’uZine, est disponible depuis ce vendredi 24 février. Etant donné que c’est le dernier en date et qu’il est plutôt court (9 titres), c’est peut-être par celui-ci qu’on vous conseillera de commencer si vous souhaitez découvrir Cenza, mais on a tout de même une tendresse particulière pour Tout droit sorti de Montreuil.

Tonio le Vakeso

2020 : J.A.M

2021 : Colère et peine

Typiquement le genre de rappeur qui aime jouer en équipe : il a fait partie de plusieurs groupes avant de se fixer définitivement avec l’uZine, il est surtout présent sur les morceaux collectifs, et si on peut considérer J.A.M comme son premier véritable album solo, le projet qui suit derrière, Colère et peine, est quasiment intégralement composé de featurings et de posse-cuts.

TonyToxik

2015 : Familia

2017 : Infini

2018 : 88

En 2015, quand TonyToxik publie son premier album, le crew est particulièrement actif, enchaînant les sorties. Le rappeur, membre fondateur du collectif, se positionne alors un peu malgré lui comme l’un des leaders de son écurie, et envoie à son tour une belle série de publications, avec trois projets en trois ans. On vous conseille fortement l’écoute de son album solo en date, 88, que ce soit pour ses interludes empruntées à Georges Brassens et Léo Ferré, ou pour l’incroyable Mec de Tess, un morceau à charge contre le profil actuel du ghetto youth de base : “la même dégaine que leur petite soeur”, “ta vie de merde n’est qu’une fausse note, rajoute de l’autotune”, et les références aux chignons et fers à lisser.

Souffrance

2007 : C’est du lourd ta race

2015 : Le peuple a faim

2020 : Cités d’or

2020 : Noctambus

2021 : Tranche de vie

2022 : Tour de magie

On termine avec le rappeur qui a le vent en poupe : Souffrance. Son parcours est assez particulier, puisqu’il a toujours été présent au sein du collectif, mais s’est consacré plus ou moins sérieusement à la musique selon les périodes, arrêtant même la musique à une époque. Devenu extrêmement productif depuis deux ans, il avance actuellement à un rythme spectaculaire : un EP et une mixtape en 2020, un premier album solo en 2021, et un deuxième en 2022. Tranche de Vie est évidemment LE projet à écouter pour bien comprendre son univers, puisqu’il s’agit littéralement de l’album d’une vie. Tour de magie, publié en octobre dernier, est aussi un gros morceau, on vous oriente vers des titres comme J’ouvre le feu, Singe Savant, ou le très nineties Matrice en featuring avec Prince Waly et Cenza.