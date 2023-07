Le guide pour explorer la discographie de Coelho avant Nouvelle École

La saison 2 de Nouvelle École a inévitablement fait l’objet de débats et de critiques, mais elle a eu le mérite de mettre un peu de lumière sur des artistes qui travaillaient depuis de nombreuses années dans l’ombre. WarEnd a été le gros coup de coeur du public , Nayra est sortie trop tôt mais est parvenue à intéresser les auditeurs, et Coelho s’est attiré la sympathie de bon nombre d’observateurs. Déjà fort d’une longue expérience sur la scène de Nantes, il est actif en solo depuis une demi-douzaine d’années, et dispose déjà d’une discographie conséquente. A quelques jours de la sortie de son nouveau projet, Le soleil ne s’éteint jamais, disponible à partir du 7 juillet, on revient donc sur ses différents EP et albums, sachant que la grande qualité du rappeur est de proposer à chaque fois une expérience différente.

2017 : Philadelphia

Premier projet solo de Coelho, Philadelphia représente une étape essentielle dans le parcours du rappeur, pour plusieurs raisons. La première est symbolique : la première pierre d’une discographie est toujours importante, quelle qu’elle soit. Ensuite, il s’agit à l’heure actuelle du seul projet 100% indépendant publié par Coelho (le reste sera distribué par Mezoued Records), avec un travail en autoproduction, en collaboration avec son grand frère, le beatmaker Be Dar. Surtout, c’est le projet avec lequel Coelho est repéré par des acteurs importants de l’industrie du disque, Tunisiano (Sniper) et Merkus (qui fait beaucoup de choses mais que le public connaît principalement en tant que manager de Vald ou Fianso). Après Philadelphia, Coelho signe donc avec Mezoued Records, maison d’édition tenue par Tunisiano.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le morceau à retenir : Longue vie, un morceau qui résume un peu toutes les obsessions du rappeur sur Philadelphia. Coelho évoque des relations amoureuses pas toujours heureuses (“se prendre la tête pour une go, y’aura pas de replay”), raconte un quotidien bien trop terre-à-terre (“le jour on taffe et puis l’soir on traîne”), entre déprime (“j’veux le bonheur j’bad, gros”), ses faiblesses (“j’me lève à 6 du mat’, couché à boire du rhum”), et ses moments de deuil (“một người bạn đã chết đêm nay”, parce que oui, il rappe aussi en vietnamien).

2018 : Vanités

Un projet assez particulier, qui ressemble plus à un patchwork confus d’influences qu’à un véritable album. Vanités est un projet très éparpillé, avec une dimension expérimentale à double-tranchant : d’un côté, elle permet de suivre Coelho très loin des sentiers battus ; de l’autre, elle rend difficile la compréhension de son univers. Rock, rap, RnB, on prend plusieurs routes, on en change même parfois en cours de morceau, et l’impression globale est celle d’un voyage agréable avec un chauffeur qui navigue à vue sans connaître sa destination. Impossible de définir une véritable direction artistique sur Vanités, il faut donc prendre ce projet pour ce qu’il est, une transition nécessaire entre son passé de rappeur amateur et son avenir d’artiste à plein-temps.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le morceau à retenir : La nature du projet fait qu’on ne peut pas choisir un titre vraiment représentatif. On peut citer Éternité, un morceau introspectif avec des couplets rappés très denses, un refrain chantonné plus éthéré, et une interprétation pleine d’émotions. Avec son texte très personnel, il permet de mieux comprendre les forces et surtout les faiblesses du rappeur, un homme qui doute (“j’veux pas d’la vie des autres, l’échec fait peur, réussite aussi”), manque de confiance en lui (“putain j’me compare trop à tout même à mon frère de sang, j’ai peur de plus avoir l’niveau”), et cohabite avec ses angoisses (“j’ai pas les mots, enfin pas toujours, j’préfère me taire, tu sais j’ai peur”).

2020 : Odyssée

Coelho fait partie de ces artistes malchanceux dont la sortie d’un projet a coïncidé avec les premières semaines de confinement. Publié le 27 mars 2020, Odyssée a donc subi de plein fouet la petite crise qui a touché les ventes de disques et les écoutes en streaming pendant cette période, d’autant que la tournée qui devait suivre a fatalement été annulée. Côté musique, on ressent une grosse évolution, avec l’influence palpable du rap américain de la fin de la décennie : Future, Young Thug, Travis Scott, etc. Coelho chante donc beaucoup plus, il n’hésite plus à jouer avec l’autotune et les effets de voix, d’où l’impression d’un projet plus léger, et d’un rappeur qui s’amuse. Cette légèreté ne se ressent pas uniquement dans la forme, puisque des thèmes moins graves sont abordés, avec moins de place pour les relations sentimentales douloureuses.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le morceau à retenir : Odyssée, l’un des seuls titres vraiment introspectifs de ce projet, avec une bonne dose de mélancolie et même un clip suicidaire. Coelho raconte son amour de la musique (“j’ai grandi dans le rap depuis la naissance”), continue d’explorer son propre psyché (“j’suis timide sans raison, j’suis toujours dans la méfiance”) et imagine déjà sa propre fin (“je m'en irai en souriant dans les larmes et les pleurs”). Jusqu’ici, c’est sans doute l’un des morceaux les plus aboutis du rappeur.

2021 : SE7EN

Un autre format court (7 titres) que l’on pourrait classer dans la catégorie des “projets de transition” : Coelho explique au moment de la sortie qu’il a essayé de proposer 7 singles. Chacun jugera de la réussite ou non de l’entreprise, mais une chose est sûre : c’est bien avec Se7en qu’il franchit un cap médiatique, en obtenant de nombreux relais sur différents médias, avec notamment une mise en avant via un freestyle exclusif au site Booska-P. En termes de direction artistique, le rappeur continue d’explorer différentes visions, entre bangers puissants (Action), titres doux et mélancoliques (Ne m’en veux pas), tranches d’humour (Rancunier), et ambiances poisseuses (Cluster).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le morceau à retenir : Impossible de ne pas citer Vevo, le featuring avec Isha, à une période où le belge enchaine les grosses performances. Sa présence permet donc d’appuyer encore un peu plus l’impact de la sortie de Se7en, d’autant qu’on ressent une véritable alchimie entre les deux rappeurs. Qu’il s’agisse des thématiques abordées ou de la prod, Vevo aurait tout aussi bien pu être un titre solo d’Isha : Coelho a donc parfaitement choisi son invité, et l’a placé dans les meilleures conditions possibles pour que la collaboration ait du sens

2021 : Un jour de plus

Présenté au moment de sa sortie comme la première étape d’une trilogie, Un jour de plus est un EP 5 titres, un format que le rappeur avouera quelques temps plus tard regretter : “à la fin de la trilogie, je pense regretter le fait d’avoir mis que 5 titres sur le premier. Le format EP, ce n’est pas celui qui me convient le plus” (interview LerapenFrance, mai 2022). Pour ceux qui ne connaissaient pas encore le travail du rappeur, ou qui n’avaient pas pris le temps de s’y intéresser de près, Un jour de plus constitue tout de même une bonne petite carte de visite. Les influences Travis Scott / Future très palpables sur Odyssée sont moins présentes, l’aspect expérimental de Vanités est de l’histoire ancienne, on a donc le sentiment que Coehlo a enfin trouvé son identité artistique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le morceau à retenir : Ton cœur ne suffit plus, avec une structure qui s’éloigne du rap traditionnel pour se rapprocher de la pop ou de la chanson française : deux petits couplets de 4 mesures chacun, et un refrain qui prend toute la place. C’est l’occasion pour Coelho de développer autour de l’une de ses petites obsessions artistiques : l’amour, dans ce qu’il a de beau et dans ce qui le rend compliqué.

2022 : Un jour de moins

Là, il faut suivre : un jour de moins est la deuxième ET la troisième partie de la trilogie entamée avec Un jour de plus. Il s’agit donc d’une trilogie composée de deux projets seulement. Vous n’avez rien compris ? Nous non plus, mais ce n’est bien grave. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’Un jour de moins est à ce jour LE projet à écouter pour découvrir Coelho autrement que par le biais de ses performances dans Nouvelle Ecole. Projet consistant (12 titres) mais finalement assez court (moins de 30 minutes), il s’agit d’un bon résumé de la personnalité du rappeur : des passages chantés avec des influences RnB bien sûr, mais beaucoup de rap malgré tout, des textes très personnels, et une véritable passion pour la musique, (“j'ai toujours la flamme quand j'réécoute mes vieux sons”, “j'gratte comme un débile depuis des années, c'est pas juste pour faire un peu d'argent”), partagée avec des jobs alimentaires qu’il rêve de quitter (“j'pense au rap tous les jours mais c'est pas ça qui m'fait manger”, “j’me suis fait la promesse de ne plus jamais retourner à l’usine”).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le morceau à retenir : A ma place, un titre (qui ne fait malheureusement pas référence à Salif ) dans lequel Coelho jette un oeil dans le rétroviseur, rappelant qu’il a beaucoup de bouteille (“j'pe-ra depuis l'époque des pubs pour M6 Mobile”), et qui sonne comme une véritable déclaration d’amour au rap, une musique qui coule littéralement dans ses veines (“j'vis pour c'truc tellement qu'il y aura mes lyrics dans mes cendres”). On retrouve donc de belles références (“j'suis déçu comme Aket' dans les rues d'ma ville”, “j'écoute G-Unit, A$AP et la Three Six”), une grosse volonté de réussir (“toujours pas fait les chiffres, c'pas moi qui m'inquiète, j'sais qu'on les fera un jour, j'continue avec la passion”).