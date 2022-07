Le jour où Dr. Dre a rencontré Eminem pour la première fois

Eminem et Dr. Dre se retrouveront sur le prochain album de Slim Shady "Curtain Call 2", l'occasion pour nous de vous rappeler leur première rencontre plus que culte.

Dans une interview accordée à l’émission Rock The Bells Radio de LL Cool J, Slim Shady est revenu sur la première fois qu'Andre Young a.k.a Dr. Dre s'est rapproché de lui. Effectivement, les deux artistes ont formé pendant beaucoup d’années un duo très important dans le game jusqu’à devenir légendaire aujourd’hui. Eminem sortira en 1998 son premier projet The Slim Shady EP avant de signer chez Aftermath Records, label de Dr. Dre.

De fan-idole à collaborateurs

Et cette fameuse première rencontre le rappeur l’a décrira lors de l’émission :

"Le premier pressage du Slim Shady EP marchait plutôt pas mal. On en écoulait des quantités honorables. Genre 1000, 2000... On avait un mec à Vegas qui nous disait que quelqu'un en voulait 5.000. On s'est dit "oh merde". Donc on part à Vegas. On commence à courir partout et à déposer des exemplaires dans des boutiques. Direct après, je rentre à l'hôtel et Marky Bass (producteur sur The Slim Shady EP) me dit : "Mec, on a eu un appel d'un docteur. Il veut te rencontrer." et moi je lui dis : "Déconne pas avec moi. Déconne pas avec moi. Déconne pas avec moi."

Une première session réussie : "My Name Is"

L'ancien membre de N.W.A et Eminem ont donc, par la suite, été amenés à se rencontrer dans le studio de Dre lors d'une première session plus que collector puisqu'elle donnera vie au fameux titre My Name Is. Une histoire racontée par le producteur dans le documentaire The Defiant Ones :

“J’avais un studio chez moi à cette époque, et j’y suis allé et j’ai réunis quelques samples et fait quelques trucs sur la boite à rythmes et terminé avec beaucoup d’enregistrements… J’étais du genre ‘Mec, écoute. Je viens de terminer cette production. Dis moi si tu l’aimes.’ Et j’appuie sur la boite à rythmes, et peut-être deux ou trois secondes plus tard il s’approche et crie ‘Hi! My name is… my name is…’ et je lui répond immédiatement ‘Yo! Arrête là!’ Ce truc était bouillant. Voilà ce qui est arrivé lors de nos premières minutes ensemble en studio. ”

Une première rencontre plus que productive puisqu'elle mènera les deux à collaborer et sortir en 1999 The Slim Shady LP, avec notamment le titre My Name Is. Le projet sera certifié triple disque de platine à la fin de cette même année.

Eminem x Dr. Dre x Kanye West sur Curtain Call 2

Slim Shady et le docteur ont continué de collaborer ensemble jusqu’au dernier album d’Eminem Music To Be Murdered By sorti en 2020. Et ils continueront visiblement puisqu’un featuring avec Kanye West, produit par Dr. Dre, devrait voir le jour le 5 août et être présent sur le prochain projet Curtain Call 2 d'Eminem. L'information a été donnée par Trevor Lawrence Jr, qui a travaillé sur plusieurs albums sortis chez Aftermath Entertainment, suite à un post Instagram dans lequel on peut voir une image de Kanye West avec en description :

"Content de savoir que la collaboration qu'on a produit sur l'album d'Eminem avec Dr. Dre sort la semaine prochaine !"

La publication a depuis été supprimée mais on espère qu'il disait vrai et qu'on pourra écouter Eminem, Ye et Dre sur le même titre !