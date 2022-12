Le jour où Rim'K a retourné le Hip Hop Symphonique

L'ancien membre de 113 nous a fait rêver. Lors de la 4ème édition des Hip Hop Symphonique, Rim'K nous a interprété Tonton du Bled et c'était le feu. Il était accompagné par l'orchestre de RadioFrance et des choristes gonflés à bloc. On te propose un petit retour vers le passé pour écouter cette petite pépite de 5 minutes.

La fusion du rap et du classique

Dans Tonton du Bled, Rim'k raconte les vacances, ses départs en Algérie l'été, la voiture qui penche sur l'autoroute, les étés sans la Play, les potos qui sont loin... Avec son père qui lui refusait tout et de sa seule obsession : rentrer à Vitry.

Aux Hip Hop Symphonique, il a rendu la chanson encore plus dansante qu'elle ne l'était déjà. On peut l'orchestre jouer en dansant, les choristes sourire et on le public s'enjailler...

N'hésite pas à cliquer ici pour revoir la version complète de l'édition 2019 avec à l'affiche SCH, Chilla, Rim'K, et Ninho. C'est à revoir.