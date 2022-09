Le message de soutien de Macron au Z Event ne passe pas chez les streameurs

"J'en ai ras le c** qu'il fasse sa promo sur notre put*** de dos." Lors de la dernière journée du Z Event 2022, évènement caritatif organisé sur Twitch, le youtubeur et streameur Antoine Daniel a partagé sa colère, en direct, à la suite d'une vidéo postée sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron.

Dans ce discours de remerciement, le Président applaudit l'initiative des streamers qui ont amassé plus de 10 millions d'euros en faveur de l'écologie. "Une cause que je partage, sur laquelle on va continuer de faire et surtout d'aller beaucoup plus vite" a-t-il déclaré.

Une "propagande" pointée du doigt

Un message rapidement qualifié de promo et de récupération politique selon Antoine Daniel qui a renchéri en expliquant que "c'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là !", soulignant l'inaction du chef de l'Etat sur l'environnement. Une critique, sans langue de bois, largement relayée et appréciée sur les réseaux.

Antoine Daniel n'est pas le seul. D'autres invités de l'évènement ont aussi réagi à chaud. C'est le cas de la streameuse Angle Droit qui ironise au "Je compte sur vous" du Président : "Bah oui tu comptes sur nous (...), parce que tu branles rien ! Si seulement tu avais les moyens de faire quelque chose..." s'est-elle écriée. Malgré l'annonce de deux évènements e-sport en France en 2023 et 2024, la communication maladroite d'Emmanuel Macron a eu le don d'agacer les principaux intéressés.

Emmanuel Macron est venu gratter l'amitié

Laurence en a également parlé dans sa chronique dans son émisson Rézo avec Ngiraan.