Le phénomène marocain Liamsi qui cartonne sur TikTok

Le morceau chanté dans plus de 3 langues est d'ores et déjà un phénomène au million de vues sur TikTok.

Déjà célèbre au Maroc, Liamsi a déjà plusieurs titres à son actif. Grâce à "Mon Love Oho", il atteint plus de 5 millions de vues sur YouTube et plus de 2 millions de vues sur TikTok.