Le phénomène Snorunt : chansons tristes, BPM agressifs et voix charcutées

S’il s’est fait plutôt discret cette année, il reste sans aucun doute l’un de ces artistes responsables de l’impressionnant bouleversement que connaît le rap français depuis plusieurs mois. Avec ses singles « 0BPM » ou « Vivienne Westwood » qui cumulent à eux deux plus d’un million d’écoutes Spotify, Snorunt s’est imposé à coup de voix pitchées et d’instrumentales stéroïdées comme l’un des chefs de files du courant « digicore » en France. Aujourd’hui présent dans les playlists de Medhi Maïzi et du label de Disiz, focus sur les balades mélancoliques et les basses explosives qui font la musique tout bonnement inqualifiable de Snorunt.

Stalgamin

Parachuté sur la scène musicale francophone par un simple single dévoilé en janvier 2021, Snorunt n’a rien fait comme tout le monde. S’il avait pu faire comme la plupart des rappeurs et publier, à ses débuts, quelques singles aux sonorités pas encore tout à fait maîtrisées, il dévoile au contraire une musique aussi bien produite qu’assumée : dès son premier morceau, Snorunt impose le ton.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avec un certain Shaadi en featuring, son premier track « run » porte des couleurs et sonorités assez peu exploitées en France au début 2021. Avec les synthétiseurs grésillants, les kicks écrasés et les notes féériques de dj33needler, son producteur affilié, Snorunt apparaît ici avec une voix aussi perturbante qu’intriguante. Comme s’il incarnait celle d’une intelligence artificielle rongée par la tristesse et attaquée par une trentaine de virus en même temps, sa voix est autotunée, glitchée et charcutée numériquement par tout un tas de plug-ins et de techniques de mixage dont lui seul a le secret. Avec ce pêle-mêle musical tout à fait interpellant, Snorunt impose son style dès son premier morceau, et la suite n’en sera que plus détonante.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À peine deux mois plus tard, Snorunt présente son deuxième morceau, Vivienne Westwood, qui deviendra rapidement son premier succès. Avec un engouement impressionnant autour du refrain hautement répétitif et addictif, les auditeurs de rap français découvrent le talent de l’artiste et de son compère Shaadi, toujours présent en featuring, au travers d’un hit qui incarne les attributs musicaux des artistes de la nouvelle génération. Entre hyperpop et digicore, Snorunt porte une musique nouvelle qui commence à faire sérieusement parler d’elle. Avec aujourd’hui plus de 500 000 streams au compteur, Vivienne Westwood apparaît comme l’un des premiers hits francophone du genre. Tous les regards sont désormais braqués sur ce Snorunt dont on ne sait, finalement, pas grand chose.

Décollage

Avec ses réseaux sociaux à l’activité plutôt timide, des sorties distillées au compte-goutte, un visage inexistant et de discrètes introspections disséminées au fil de ses morceaux, Snorunt est un personnage auréolé de mystère. Pourtant, si sa parole est discrète, sa musique laisse transparaître un condensé d’influences aussi précises que variées : qu’il s’agisse de Dofus, Call of Duty et en empruntant même son nom au Pokémon conique Stalgamin, appelé Snorunt en anglais, il semble assez évident que l’artiste fait partie de cette génération née dans les jeux vidéos. Avec des percussions lourdes, des nappes aériennes et des flûtes aux airs médiévaux propres aux bandes sons de ces jeux vidéos et que l’on retrouve dans les productions de Dj33needler, Snorunt a réussi à condenser avec brio ses influences au sein d’une musique unique qui plaît de plus en plus.

Quelques mois plus tard, en Juin 2021, Snorunt dévoile alors son premier EP « no arnak, no noob » toujours dans une veine aussi dynamique et saturée, sauf le track remarqué « si seul », qui conte les désillusions amoureuses d’un jeune homme en quête de réconfort. Sur une guitare profonde et des percussions rock bien plus douces que celles sur lesquelles il avait l’habitude de poser, Snorunt marque la rupture : son talent est polyvalent, sa voix s’adapte à toutes sortes de mélodies, et au delà d’être entraînante, sa musique permet aussi de véhiculer une large palette d’émotions.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Et puis c’est le coup d’éclat : en décembre 2021, Snorunt partage un nouveau projet 6 titres, toujours en collaboration avec dj33needler, avec dedans un certain morceau : « 0 BPM ». Comme un second vent de succès*,* le morceau interpelle, et au fur et à mesure qu’il atterrit dans les oreilles d’auditeurs, poussé par les algorithmes des plateformes, il décolle. Avec son instrumentale saturée, son refrain à la mélodie retouchée sur Waves Tune, un logiciel qui permet de recaler numériquement les notes d’une prise de voix, Snorunt se retrouve propulsé quelques mois plus tard dans une vidéo du Règlement qui ne se prive pas de louer les mérites de son talent certain.

Mais il n’est pas le seul acteur du paysage musical à être conquis par sa musique. Sely La Prise est lui aussi convaincu par Snorunt : le dj, manager et créateur des mixtapes « Connecté » qui compilent des morceaux d’artistes de la nouvelle scène (J9ueve, So La Lune, ThaHomey) a décidé, cette année même, de lui offrir une visibilité certaine avec son morceau « BlizZard » présent sur sa dernière compilation. Et pour bien insister sur ses espérances certaines placées en Snorunt, il ne s’est pas empêché de tweeter « Snorunt est une star » ou encore, tout en majuscules : « DORMEZ PAS SUR SNORUNT LE BOUG EST UN GENIE »

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Si cette année, l’artiste s’est montré bien plus discret en ne dévoilant que 3 singles, sa musique continue de se propager, et ce, jusqu’à atterri dans la playlist d’un certain Medhi Maïzi, consacrée à la fusion entre 2-Step et Rap Français sur Apple Music. Son dernier single en date, Averse, dévoilé en juillet dernier, s’est aussi retrouvé dans la radio de Sublime, le label du rappeur Disiz, dévoilée le 28 novembre dernier.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avec une force de frappe impressionnante, Snorunt s’est hissé en quelques sorties seulement comme un véritable phénomène. Qu’il s’agisse de ses morceaux qui tournent massivement ou de sa communauté très active sur les réseaux sociaux, Snorunt fédère aujourd’hui un public de plus en plus large, et s’est installé comme le chef de file d’un mouvement à la musique plus ou moins définissable. En moins de deux ans, Snorunt est arrivé sur la scène rap francophone et s’est permis, avec une assurance certaine, d’en redessiner les frontières à coup de morceaux aussi loufoques que séduisants.

Alors que l’on aime sa musique ou non, Sely a finalement raison : ne dormez pas sur Snorunt.