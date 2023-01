Le pire nouvel de Anis Rhali et Panyaotis Pascot

Publicité

Anis Rhali et Panayotis Pascot - Compte Twitter @picsquotidien

Les plans bourbiers du Nouvel An ? Et bien Anis Rhali et Panayotis Pascot ont bien connu et nous racontent le pire.

Le pire Nouvel An Invité de l'émission Moins de 10k présenté par Anis Rhali, Panayotis Pascot et lui ont raconté une sacrée anecdote sur leur pire soirée du 31 décembre... En effet, les deux acolytes sont revenus sur leur pire soirée du Nouvel An. La soirée d'Anis et Panayotis s'est déroulée à Marseille et ils pensaient kiffer jusqu'au petit matin chez leurs hôtes qu'ils connaissent à peine... sauf que la soirée s'est finie à 3h du mat et que les deux ont été priés de quitter l'appart. Publicité Plan galère puisqu'ils n'avaient ni hôtel, ni train dans l'immédiat donc ils sont allés se réfugier à la gare en atttendant de rentrer. Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



À réécouter : Anis s'entoure de sa dream team pour le Moins de 10k de fin d'année Moins de 10K Écouter plus tard écouter 57 min

