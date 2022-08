Le PSG et Rec 118 annoncent une compilation rap avec Leto, Guy2Bezbar, Da Uzi, Naza...

Deux ans après le lancement de OM Records , c'est à son ennemi historique, le PSG , d'associer son image au paysage musical.

Un casting XXL

Contrairement aux marseillais qui ont lancé un label de musique Rap, R&B et Pop, le club de la capital a quant à lui décidé de collaborer autour d'un album. Une collaboration qui se fera avec les labels La Ruche, Industreet et Rec. 118.

C'est d'ailleurs ce dernier qui a annoncé la nouvelle en premier en postant un court teaser dans lequel il annonce : "Véritable hommage au quotidien de la jeunesse parisienne, l’album « Ici c’est Paris » est aujourd’hui révélé par une vidéo, dévoilant déjà les premiers noms d’un casting qui s’annonce XXL, aussi bien français qu’international : Ckay, Leto, Koba LaD, Mig, Omah Lay, Timal, Capo Plaza, Guy2Bezbar, Hornet La Frappe, Naza, DA Uzi, Driks, Bolemvn ou encore Vegedream".

Le projet avait déjà démarré dès la fin mai lorsque le groupe N'seven7 avait sorti le titre Paris est magique. Un morceau dédié au dixième titre du Paris Saint Germain.

Pour l'instant aucune date de sortie n'a été dévoilée et le casting n'a pas encore été révélé dans son intégralité. Une chose est sûre : avec cet album, le club parisien continue de s'implanter dans les marchés fructueux. En associant son nom à des rappeurs franciliens et étrangers, le PSG s'installe, un peu plus encore, comme une marque encrée dans son temps et qui participe aux tendances actuelles.