Le "Quiet Luxury" : quelle est cette tendance qui s'inspire de "Succession" ?

Cette tendance qui va à l'encontre de la surconsommation et des codes du luxe moderne n'est pas sans rappeler le dicton : l'habit ne fait pas le moine. Pourtant, c'est une signification bien précise qui se cache derrière ce nouvel attrait pour le minimalisme. Depuis la sortie de la saison 4 de "Succession" c'est une certitude, le basique est le nouvel outil du luxe.

Est-ce que la mode serait fatiguée des influenceurs et pop stars qui exhibent à tout va leurs affaires de marques sur les réseaux sociaux ? Il semblerait bien. Après une décennie où porter des logos tape-à-l'œil signifiait que l'on était à la pointe de la mode, il faut maintenant dire au revoir aux ceintures Gucci, sac Louis Vuitton et T-shirt Supreme qui ne sont plus les symboles de la richesse. C'est en tout cas la manière dont les ultras riches ont petit à petit mis en place leur nouvelle garde robe. Désormais, les symboles de richesses sont discrets et reconnaissables uniquement par une élite de la population.

Influencé par les ultras-riches

Si le terme de "quiet luxury" vient d'apparaître sur le devant de la scène, il ne date pourtant pas d'hier. En réalité, c'est un style qu'adoptaient déjà les milliardaires des trois dernières décennies, tels que Steve Jobs et son légendaire col roulé noir à son époque et Mark Zuckerberg, souvent moqué pour son "manque de style".

"Les personnes les plus riches du monde portent des vêtements sur mesure, sans logo, et cela ne signifie pas qu'elles font leurs achats chez Gikomba. Ils arborent simplement un luxe discret. Par exemple les t-shirts Brunello Cuccinelli portés par Mark Zuckerberg et Elon Musk. Le luxe tranquille est à la fois discret et inaccessible. Il rejette le désir d'afficher de gros logos et fait plutôt appel au sentiment "si vous savez, vous savez"."

Les influenceurs et autres acteurs de la "loud fashion" se sentiraient contraints de porter les marques de luxe comme des signes distinctifs de richesse. Pour aller contre ce mouvement, les ultra-riches se rebellent.

Mais derrière ces vêtements neutres de "Monsieur et Madame tout le monde", se cachent en réalité des pièces de créateurs coûtant souvent bien plus chers que des vêtements logotypés. Parmi leurs marques de prédilections, les maisons Bottega Venetta, The Row, Jil Sander. Des marques de mode historiques telles que Celine ont également pris le pli.

Avec la sortie de la quatrième saison de la série HBO "Succession", le "quiet luxury" connaît son heure de gloire. À la tête de ce mouvement, le personnage de Kendall Roy. Au premier abord, il s'agit d'un homme au style tout à fait classique, mais lorsque l'on se penche sur les étiquettes, la plupart de ses vêtements sont particulièrement onéreux.

"Kendall Roy se lance dans la saison 4 de Succession avec un luxe subtil : Bomber en daim Tom Ford, Chapeau Loro Piana, Lunettes de soleil "Ripley" de Jacques Marie Mage."

L'avenir d'une consommation plus responsable ?

Avec le "quiet luxury", la perspective de consommer de manière pus raisonnable se dessine. Cette tendance concerne majoritairement une "micro-niche" d'élite financière, mais il se pourrait qu'elle arrive petit à petit à s'immiscer dans la consommation courante. Dans cette trend, on se concentre moins sur l'aspect esthétique de la pièce, mais davantage sur son aspect technique. Les matériaux et coupes de hautes qualités sont privilégiées, ce qui contribue à freiner la consommation de masse.

Bien que la plupart des consommateurs n'aient pas les moyens de s'offrir des pièces considérées comme appartenant à la "quiet luxury", il pourrait il y avoir une inversion de la tendance "fast fashion", qui amènerait à acheter moins de vêtements, mais d'acheter des vêtements plus chers et de meilleure qualité.