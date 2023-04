Le racisme vu par Eiichirō Oda dans "One Piece"

En un quart de siècle, le manga One Piece est devenu un monument incontournable de la culture populaire. L'œuvre d'Eiichirō Oda, toujours en cours, déchaîne les passions et suscite parfois les théories les plus folles de la part des otakus.

Le manga puise aussi sa force des thématiques qu'il traite, de manière parfois discrète, voire subliminale. Dans Yatta!, l'émission de Mouv' 100 % consacrée à cette culture , le duo de youtubeurs Mont Corvo, composé de Kamalthero et Kytaro a justement soulevé la thématique de l'injustice et la façon dont Eiichirō Oda traite le racisme via les "hommes-poissons". Le résultat : une séquence enrichissante à retrouver ci-dessous :

Pour retrouver l'émission en intégralité, rendez-vous juste ici . Yatta! est diffusé tous les vendredis sur Twitch à partir de 20h, et à l'antenne tous les dimanches de 21h à 23h.