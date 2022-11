Le rap français ignore Kikesa, il remet les points sur les i

Mais qui a mis en colère Kikesa ? Le rappeur a dévoilé ce dimanche 6 novembre deux nouveaux morceaux, « Feat. » et « Freestyle d’adieu », accompagnés d'un clip d'excellente facture.

Kikesa ignoré du rap français ?

C'est sur Feat, la partie qui nous intéresse d'ailleurs. Un peu remonté, il mentionne plusieurs de ses collègues du monde de la musique sans les clasher , qui peut-être l'ignorent ou ne souhaitent pas collaborer avec lui. Et franchement on valide la démarche, qui n'est pas simple. Dans un col roulé rouge, assorti à un fond dépouillé, l'artiste débite avec assurance : « Pour ce titre je voulais faire un feat mais / Pas assez d’fric pour Migos / J’suis pas assez street pour Dinos / J’suis pas assez pop pour Angèle / Un peu trop Oli pour Orel’ / J’suis pas assez drill pour Gazo / J’suis pas assez in pour Damso / Trop vieux pour la Nouvelle Ecole / Pas assez formidable pour Paul ».

Kikesa en profite également pour rappeler son palmarès - 300 millions de streams tout de même - tout en fustigeant les auditeurs qui auraient la critique facile à son égard mais n'auraient pas pris la peine d’écouter ses morceaux.

Nouvel album en 2023 ?

En deuxième partie de clip, Kikesa démontre qu'il mérite sa place dans l'industrie en se livrant à une démonstration technique de haut vol sur une instrumentale dépouillée et minimaliste.

Sans amertume, l'artiste glisse aussi qu'il vit des concerts et qu'il n'a pas nécessairement besoin d'être streamé en masse pour construire son économie : « Et même si ça fait cinq ans qu’j’suis en tournée, j’vais tout droit / J’baise tout le monde, le full roi / La reine du haut de ma tour / J’fais que monter demande à Matou / 2023 je troue le toit ».

Sur les réseaux sociaux, les réactions des auditeurs sont positives et quasi-unanimes. Plusieurs artistes ont également afficher leur coup de cœur en story Instagram : Bigflo&Oli, Wawad des Berywam ou encore le magicien Donovan Haessy...

Après deux albums sortis en 2019 et 2022, Puzzle et Rubi, 2023 pourrait être l'année de la confirmation pour Kikesa. D'autant plus que la fin du morceau prend la forme d’une annonce. « Alors fini de faire des sons en espérant qu’ils passent en radio / Fini de faire des clips en espérant qu’ils passent en télé / C'est fini là je l'ai tuée, je vais enfin plus l'écouter donc t'entendras plus jamais parler de Rubi dans mes couplets », rappe l'artiste avant d'inscrire à la bombe : « Adieu → 2023 ». Si la suite est de cet acabit, c'est un grand oui.