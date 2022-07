Le rappeur Boyya piège un militant d'extrême droite qui accuse injustement des enfants de vol sur Twitter

Lors du dernier clip du rappeur Boyya (ft Alrima & T2R), il y a une scène où l'on voit des enfants dépenser une liasse de billets dans une épicerie. Ces images diffusées initialement sur le réseau social Snapchat ont atterri entre les mains d'un militant d'extrême droite. L'homme en question a décidé de poster cette vidéo sur Twitter en inventant un contexte purement imaginaire pour que les images collent à ses propos.

Une manipulation de la vidéo en vue des élections législatives pour déstabiliser Danielle Simonnet (Nupes)

Le tweet du militant Reconquête qui accuse injustement des enfants de "vol" et "d'ensauvagement". - Capture d'écran fournie par le rappeur / Aucun

Ce militant d'extrême droite, proche du parti Reconquête d'Eric Zemmour va décider de diffuser la vidéo sur Twitter en accusant sans fondement les jeunes enfants d'avoir trouvé le porte-monnaie et d'en dépenser le contenu sans le restituer à la police. Une version très éloignée de la réalité puisque la liasse de billets qui contenait 1000 euros appartenait au rappeur et servait le story-telling de son nouveau clip.

"Les enfants avaient mon autorisation pour utiliser mon argent. Je leur avais dit prenez ce que vous voulez ! Je voulais les faire kiffer tout simplement !" Boyya

Un tweet qui a mis en péril la diffusion du clip, puisque les parents étaient alarmés par la situation. Ils avaient signé une autorisation pour filmer leurs enfants, mais certains parents commençaient à se rétracter. Auquel cas, Boyya aurait dû recommencer plusieurs scènes du clip.

"Il a failli faire capoter mon projet. Les parents ne comprenaient pas. Leurs enfants passent pour des voleurs sur les réseaux et il n'a même pas flouté leurs têtes." Boyya

Un faux rendez-vous avec "Loéna" dans un bar pour le retrouver

Pour retrouver et confronter cet homme, Boyya a pensé à un stratagème assez basique : Il a demandé à Loéna, une amie, de lui proposer sur Twitter de se retrouver dans un bar pour un date. Le militant ne se doute de rien et attend sagement cette fameuse Loéna sur une terrasse pour le rendez-vous. Impatient de rencontrer cette jeune femme, quelle fût sa surprise lorsqu'il se retrouva nez à nez avec l'artiste. Il intime à l'homme de le suivre à l'écart pour avoir des explications dans le calme. L'artiste originaire du 95 cherche des éclaircissements en premier temps... Sans parvenir à en obtenir. L'individu prétend simplement "ne pas avoir fait exprès" .

Boyya va par la suite lui demander de supprimer la vidéo, chose que l'homme va refuser dans un premier avant de céder face à la détermination et l'intransigeance du rappeur. Quelques heures plus tard, le soutient d'Eric Zemmour verra son compte se faire bannir de Twitter après les innombrables tweets de signalement et de consternation à son encontre après la découverte de cette histoire.

"Quand il supprime la vidéo, je suis content. Pour moi, c'est une victoire. Je voulais faire justice à ces enfants." Boyya

Pour l'artiste originaire de Garges-Les-Gonesses (95), cet acte militant était doublement important. Tout d'abord pour l'engagement qu'il avait pris auprès des parents mais aussi pour s'assurer de ne pas servir certains fantasmes d'extrême droite sur l'argent facile et la banlieue.

"Ils ont trop manipulé l'image des banlieues pour leur politique. Je ne veux pas leur servir d'appât." Boyya