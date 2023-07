Le réchauffement climatique, c'est fini : bienvenue dans l'ère de "l'ébullition climatique" !

Vous connaissez la fable de la grenouille ? Elle raconte que si l'on plonge brutalement ce batracien dans une casserole d'eau chaude, il s'échappe d'un bond. En revanche, si on le trempe dans l'eau froide et qu'on fait monter la température peu à peu, il s'accoutume du changement de température… jusqu'à mourir ébouillanté.

Ce récit est utilisé depuis la fin des années 70 pour décrire la façon dont l'Homme modifie l'équilibre climatique, qui lui permet pourtant de survivre, et celui de la biodiversité. A force de dégrader la nature qui nous entoure, nous nous mettons en danger, sans directement le percevoir puisque cela se fait de manière progressive.

Pourtant depuis quelques années, les découvertes scientifiques sur le sujet et les catastrophes climatiques qui s'enchaînent démontrent que les événements s'emballent à une vitesse particulièrement inquiétante et que l'heure n'est plus à la description d'une lente dégradation que l'on pourrait voir venir. Même les chercheurs qui travaillent sur ces prédictions sont dépassés et admettent que les conséquences du réchauffement climatique arrivent plus rapidement qu'ils ne le craignaient.

L'ère de "l'ébullition climatique"

"L'ère du réchauffement climatique est terminée, celle de l'ébullition climatique est arrivée", a déclaré le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres lors d'une allocution ce jeudi 27 juillet, après avoir expliqué que l'air pourrait devenir irrespirable et la chaleur insoutenable si rien n'est fait pour enrayer la mécanique.

Pendant qu'une irréductible frange de climatosceptiques irrigue Twitter (ou X, comme vous voulez) de hashtags inspirés, à l'image du #sécheressemoncul, ou que des touristes se rendent en SUV climatisé dans la vallée de la mort aux États-Unis pour se prendre en selfie devant un panneau indiquant la température (56 ° C quand même !!!), les catastrophes climatiques se multiplient partout dans le monde.

Des touristes évacués en Grèce

La Grèce est pourtant habituée aux vagues de chaleur mais elle connaît actuellement l'une des canicules les plus longues de ces dernières années. Les températures extrêmes que connaît le pays actuellement (on parle de pointes à 45 ° C) favorisent la propagation des incendies qui ravagent actuellement les îles touristiques de Rhodes et Corfou.

Les locaux sont impuissants face au désastre, tout comme les animaux qui tentent de fuir les flammes, en vain. Des milliers de touristes ont par ailleurs été contraints de quitter leur lieu de vacances.

La mer Méditerranée en surchauffe

Mauvaise nouvelle : la canicule n'est pas l'apanage des milieux terrestres. Alors que les dômes de chaleur et les incendies sévissent sur tout le pourtour méditerranéen, la mer se met à surchauffer à son tour. La température mesurée se rapproche peu à peu du triste record observé lors de la canicule d'août 2003 : 28,25 ° C en moyenne.

Cette hausse des températures est d'autant plus inquiétante que les océans participent normalement à absorber l'excès de chaleur de l'atmosphère... La biodiversité locale en pâtit également.

Un jacuzzi "naturel" en Floride

Plus besoin de SPA à l'ère de "l'ébullition climatique" ? C'est ce que pourrait laisser penser le relevé de températures d'une bouée située à environ 60 km du sud-ouest de Miami. Ce lundi 24 juillet, l'appareil a enregistré une valeur de 38 ° C pendant quelques heures, à 1,5 m de profondeur. Oui oui, vous avez bien lu : la même température qu'un jacuzzi, en plein Océan Atlantique.

Même si ce relevé est à différencier des valeurs moyennes utilisées généralement, il illustre une tendance très inquiétante dans le réchauffement des eaux de la région. Au sud de la Floride, il n'est pas rare ces dernières semaines d'enregistrer des températures très élevées, à plus 32 ° C.

Impossible ici de dresser la liste exhaustive de toutes les catastrophes climatiques de l'été, mais la multiplication de ces dernières montre bien que la dégradation de nos propres conditions de vie s'accélère à un rythme sans précédent.

Le secrétaire général de l'ONU, à la fin de sa prise de parole ce jeudi, a martelé que "les niveaux de profits des énergies fossiles et l'inaction climatique" étaient inacceptables. Il a également exhorté les pays développés à mettre une vitesse dans la course à la neutralité carbone : "Les dirigeants doivent diriger. Assez d'hésitation. Assez d'excuses. Assez d'attente que les autres bougent en premier." En résumé : l'action... ou les flammes.