Le Sample, atout intemporel du rap français

En extrayant des accords ou mélodies complètes de compositions classiques, tubes planétaires et tracks aux quelques vues sur YouTube, une large poignée d’artistes de la nouvelle scène francophone ont fait du sample un élément efficace et récurrent de leurs propositions musicales. Pourtant, la pratique est loin d’être récente dans le rap français : qu’il se glisse dans des morceaux boom-bap des 90’s, des classiques du début des années 2010 ou encore dans les tracks emblématiques des nouvelles scène actuelles, le sample s’apparente comme une pratique traditionnelle dans la scène francophone, et ce, parmi la quasi-totalité des sous-genres qui la composent. Décorticage d'une pratique immortelle qui traverse aussi bien les années que les nombreux courants du rap français.

2010's type beat

Retour en 2011. Alors que l’industrie se relève difficilement de sa perte de vitesse marquée par une baisse drastique des ventes et certifications à la fin des années 2000, les artistes de la génération suivante portent un espoir de renouveau. Du haut de leurs 20 années à peine révolues, les membres du groupe 1995 dévoilent en 2011 leur premier projet de groupe, La Source. Avec des instrumentales boom-bap, des punchlines marquantes et des rimes multisyllabiques, les 6 membres dont figurent notamment Nekfeu, Alpha Wann ou encore Sneazzy reprennent au fil des 8 titres les principaux attributs du rap français des années 90 pour en faire une musique assez proche, mais dans une version actualisée. Et parmi ces attributs, les producteurs du disque suivent également la lignée des producteurs des années 90 en allant dénicher dans des vinyles de Soul et de Jazz des années 70 des samples aux mélodies très marquées : le morceau éponyme du projet, La source, reprend par exemple la mélodie d’ouverture du morceau I Love The Way You Love du groupe de reggae-soul Jamaicain The Chosen Few.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En utilisant un élément mélodique aussi iconique et reconnaissable à la première écoute, le producteur Juliano a réussi à faire de La Source, aux côtés des rappeurs présents dessus, un morceau viral et tout à fait abordable de par son sample chaleureux et entraînant. Alors pour leur prochain projet La suite, le groupe continue d’utiliser cette même recette de production, et ne cesse d’aller dénicher des samples dans les sorties des années 70 : le producteur Hologram Lo’ réutilise le saxophone du jazzman Stanley Turrentine dans La Suite pour en faire une production boom-bap tout aussi entraînante.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avec cette utilisation quasi-systématique du sample, les producteurs du groupe s’inscrivent dans cette dynamique de production de morceaux néo-90’s qui pleuvent, à l’époque, sur le rap français. Qu’il s’agisse en 2012 du morceau Homme de l’ombre de Georgio qui reprend la bande originale du film d’horreur américain The Eye ou encore du track Wake Up de Nemir et sa mélodie tout droit tirée d’un vinyle d**’Alex Brown**, ces sorties au succès certains prouvent que l’époque est définitivement au sample. Pourtant, ce processus de création est loin d’être nouveau dans le rap français, et rappelle de par son utilisation quasi-routinière du début des années 2010 une chose : dans le rap français, les samples ne se limitent pas aux mélodies soul des années 70, et encore moins à la seule production.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sample(s)

5 ans plus tard, en 2017, le bruxellois Isha fait son grand retour avec le morceau Tony Hawk à la saveur si particulière. Si l’instru minimaliste a entièrement été composée par Simon Dusausoy, c’est cette fois-ci le rappeur lui-même qui sample de sa voix une mélodie composée par un autre artiste : en chantonnant l’air de Entry of the Gladiators, une maire militaire clownesque composée en 1897 par Julius Fucik à 1 minute 30 du morceau, le rappeur rappelle de son côté que le sample n’est pas que réservé à la production, et que tout rappeur peut sampler de sa voix toute autre œuvre musicale.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dans une démarche similaire, Jul, Alonzo et tant d’autres reprennent les tubes des années 80 dans leurs refrains et chantent ainsi, dans leur collaboration par exemple, l’air des Démons de minuit sur leur tire Normal. En 2020, c’est par exemple au tour de Gradur et Heuss l’Enfoiré de s’emparer du refrain du tube entêtant Blue de Eiffel 65 pour donner naissance à l’un des plus gros tubes du début des années 2020 : Ne reviens pas.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À mi-chemin entre sample et reprises, ces quelques exemples parmi tant d’autres démontrent que la réutilisation de mélodies extraites d’oeuvres précédentes semble prendre une multitude de formes dans le rap français.

Nouvelles utilisations

Pourtant, ce qui reste le plus fréquent dans le rap français, c’est bien la production à base de samples, méthode de composition qui traverse les époques depuis l’apparition même du beatmaking. Dans les nouvelles scènes actuelles encore certainement marquées par les instrumentales du début des années 2010, le sample n’a en rien perdu de sa valeur et reste toujours, 10 ans après, un atout musical précieux des productions francophones. Citons par exemple le fameux titre Mauvais Payeur dévoilé fin 2021, premier réel morceau à succès et single d’or de La Fève, qui construit son bounce et sa qualité indéniable sur une instrumentale de Demna, reprenant ici les notes de la bande originale du jeu vidéo Hollow Knight en l’agrémentant de percussions aussi sournoises que détonantes. En reprenant cette identité samplée à la manière des producteurs du début des années 2010, Demna a à son tour remis au goût du jour les productions des années 90 en y ajoutant des rythmiques issue d’une trap lisse et entraînantes mêlées à un sample brumeux, éléments qui composent une instrumentale qui a aussi grandement contribué au large succès du morceau.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L’un des autres avantages majeurs du sample, c’est qu'il s’utilise à peu près partout, et surtout dans de nombreuses rythmiques différentes : dans la drill de 8ruki, par exemple, où sur le morceau BMF dévoilé en avril dernier, le producteur Milksh4ke emprunte le refrain du morceau Cruisin to the Park de Durand Jones pour l’insérer avec brio dans une productions aussi mélodieuse qu’explosive. La plugg de Thahomey, elle, invite volontiers un sample de piano classique sur son morceau Ce Bag, qui a d’ailleurs été utilisé 10 jours avant sa sortie par le rappeur Sādhanā dans son magnifique et contemplatif Long Walk.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Qu’il s’agisse de trap, de drill, de boom-bap, de plugg ou d’abstract, cette branche du hip-hop lyrique et innovante aux productions aériennes à la française, le sample trouve encore aujourd’hui des multitudes d’utilisations et connaît une gloire étincelante qui ne ternit pas. En ayant fait la force des tubes des années 90, des propositions des années 2010 ou des bangers des nouvelles propositions actuelles, le sample occupe définitivement une place de choix dans les propositions du rap français, et entre hommages et réinterprétations, continue de faire dialoguer le passé et le présent dans des morceaux qui dessinent les sonorités du futur.