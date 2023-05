Le Sénat souhaite renforcer la loi contre les "influvoleurs"

Après une adoption en première lecture, le Sénat propose un renforcement de la loi pour encadrer les pratiques des influenceurs. Les sanctions sont alourdies : 2 ans de prison et 300 000€ d'amende contre 6 mois seulement, auparavant. Certains secteurs ne pourront plus s'offrir les services d'influenceurs pour mettre en avant leur produits. Puisque, si la loi est validée, la publicité pour la chirurgie esthétique, l'arrêt de traitement médical, de sachet de nicotine ou encore de sites de paris sportifs, sera désormais interdite.

L'encadrement de ces célébrités des réseaux est au cœur des débats depuis plusieurs mois maintenant et les institutions semblent l'avoir pris au sérieux. Si c'était Booba qui avait endossé le rôle de gendarme d'Internet et initié le mouvement, le processus sera maintenant bien plus officiel. Le Ministre de l'Économie, lui-même, sera chargé de révéler les noms d'influenceurs qui ne respectent pas ces règles.