Le Tacos français explose le compteur de calories, "on sait qu'on mange gras, c'est ce qui attire"

Un Tacos oui, mais trois fois plus calorique qu'un burger. Les Tacos français, ou French Tacos, sont entrés dans nos vies, il y a une quinzaine d'années, remplissant le ventre des amateurs de fast-food et de gras. Depuis, il y a eu des ouvertures de restaurants à gogo, avec les enseignes O'Tacos et ses presque 300 points de vente, Tacos Avenue ou encore Tacos de Lyon. Cette version totalement revisitée du taco mexicain n'a rien à lui envier : un sandwich garni certes, de viandes (plusieurs) et de sauces (aussi), mais agrémenté d'une sauce fromagère et refermé par une galette de blé.

Jusque-là, il était impossible de savoir trouver les informations nutritionnelles des Tacos. Grâce à la CLCV, on sait désormais que les calories excessives de ces French Tacos couvrent plus de la moitié des besoins journaliers pour un seul tacos de taille moyenne.

1350 calories pour un Tacos deux viandes

Prisé par les jeunes notamment en France, le Tacos est pourtant pointé du doigt pour son côté trop gras et trop calorique, sans en avoir forcément les chiffres : les valeurs nutritionnelles. On les a enfin, grâce au travail de l'association CLCV, asso nationale de défense des consommateurs et usagers. Dans son étude, l'association démontre que les Tacos français sont des bombes caloriques . Des Tacos presque trois fois plus caloriques qu'un burger classique dans une célèbre chaîne de fast-food (pour le tacos taille L avec deux viandes par exemple). La taille L du Tacos représente 1350 calories, soit plus de la moitié des besoins énergétiques d'un adulte actif pour une journée, sans compter la boisson et d'éventuels frites à côté. Côté sel, même un petit tacos, apporte les 5g de sel suffisant par jour.

L'association a acheté cinq tacos, dans cinq enseignes différentes, pour les envoyer en laboratoire et tout analyser : calories, matière grasse, sel, etc. Ce qui a mis la puce à l'oreille de la CLCV, c'est qu'en novembre dernier, les enseignes de Tacos n'avaient pas communiqué de données pour leur enquête sur les menus enfants dans les fast-foods . L'asso a donc forcé pour nous apporter des réponses. La responsable du secteur alimentation à la CLCV, Lisa Faulet, ne cache pas son étonnement, même si elle s'attendait à de mauvaises valeurs nutritionnelles, "c'est impressionnant la qualité de calories qu'on peut ingurgiter en mangeant un seul tacos".

Les jeunes en raffolent

L'asso CLCV s'est basé sur l'exemple d'un ado de 14 ans avec une activité physique modérée pour son étude. Il a besoin de 2500 calories par jour, comme pour un adulte. Avec un seul tacos XL, qui pèse 800 grammes avec 3 viandes, culmine à 2300 calories, on n'a plus besoin de manger de la journée. Il suffit de se rendre dans un restaurant de Tacos pour voir le succès. "Un tacos une viande avec sauce algérienne qui pique bien, j'adore ! J'avoue, c'est un peu gras, mais j'aime bien" sourit Alexis après avoir terminé son plat. Son pote Hakim lui a de la sauce qui dégouline le long des doigts, "hier soir, j'ai mangé un tacos, et aujourd'hui encore. Là, c'est un poulet mariné. J'aime trop ça, j'en suis limite addict" rigolent ensemble les deux étudiants de Metz. Sur la table d'à côté Zinédine déguste un deux viandes "viande hachée, cordon bleu, barbecue, algérienne. Avec un Coca cherry, ça passe crème. Tu manges bien, t'es calé" selon le futur bachelier.

Le gras ? Les calories ? Pas la peine d'en parler à ces fans du sandwich, "quand tu manges un Tacos, tu sais ce que tu cherches, tu sais que tu manges gras, donc ça sert à rien de regarder les calories" précise Alexis avant de voir Hakim enchaîner "j'aime ce gras, ça m'attire". Le prix aussi est important selon Zinédine "pour un Tacos L à 8€50, c'est pas trop cher et c'est pas mal pour la moitié des apports caloriques dont on a besoin pour la journée" taquine le jeune homme qui vient de lire l'étude de la CLCV.

L'association CLCV demande aux enseignes de Tacos d'afficher le Nutri-score, comme c'est le cas à McDonald's par exemple et l'affichage des valeurs nutritionnelles sur les produits.