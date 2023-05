Le Twittos Bouly relève le défi de parcourir plus de 2800km en reliant Bruxelles - Tanger... à vélo

D'un tweet pour amuser la galerie, à un périple de galère, il n'y a que 10 000 likes et... 2800 km. C'est le projet fou dans lequel s'est embarqué Bouly, un jeune twittos belgo-marocain de 19 ans . Très populaire sur la plateforme (333k abonnés), cette initiative était une manière pour lui de donner un sens à sa vie. Un tweet à 2h23 du matin - sur un coup de tête - qui n'est pas passé inaperçu. Le réveil a dû être bien flou, mais pas de quoi le démotiver, bien au contraire. Dans sa "folie", il a convaincu le streamer Sofixne , bien connu du réseau à l'oiseau bleu aussi (75k abonnés).

"J’étais un peu perdu dans ma vie y a quelques mois, je voulais lancer un projet humanitaire pour utiliser ma force sur les réseaux pour venir en aide aux orphelins. Ça ne sera pas un simple voyage à vélo, notre but sera de faire vivre pleinement ce long périple à nos communautés. Je voulais passer par Lyon pour faire un clin d’œil à mon ami Sofiane, natif de cette ville et terminer symboliquement par Tanger là où je suis né." Bouly.

Pédaler pour venir en aide aux orphelins

Un sacré périple d'un mois et demi attend les deux jeunes compères. Se challenger personnellement ? Oui. Venir en aide aux plus démunis ? Aussi. Ce jeune Bruxellois a décidé de se lancer dans ce projet XXL tout en se sentant utile pour les autres. Il a donc décidé de partager cette aventure avec Ambitious Charity, une petite association qui aide majoritairement les orphelins, mais aussi les hôpitaux en France et au Maroc.

"J’ai choisi cette petite asso pour avant tout lui donner de la force. Je sais que dans des projets de cette envergure, on sollicite souvent des grosses associations. Je voulais donc aider cette association avec ma notoriété et ma communauté. De plus, on aura une totale transparence sur l’utilisation des fonds. On ira nous-même distribuer des colis alimentaires aux enfants." Bouly

C'est naturellement de Bruxelles, ville où il vit depuis ses 5 ans, qu'il a choisi de démarrer. Cependant, il a opté pour un circuit un peu particulier qui le fera beaucoup transiter par la France. Bouly et Sofixne passeront peut-être dans votre ville. Ils ont prévu de faire des escales à Paris, Lyon, Montpellier, et Perpignan pour y rencontrer les gens au plus près de chez eux. Chaque jour, ils espèrent effectuer près de 80 km. Une ambition très élevée qui ne peut s'accompagner qu'avec un entraînement rigoureux.

"Ça nécessite beaucoup d’autodiscipline et de motivation. Je m’entraîne énormément à la salle de sport, je fais surtout du tapis et du vélo. Je fais environ 1h30 par jour et ça 3/4 fois par semaine pour le moment. Je vais intensifier l'entraînement à l'approche de l'échéance. Il est très important d’avoir un bon cardio et des jambes très musclées !" Bouly

Vous pourrez suivre leur petite excursion quotidiennement en temps réel puisqu'ils vont filmer toute leur aventure et la partager sur les réseaux sociaux (Youtube, Tiktok, Insta, Twitch...). Bouly cherche encore des partenaires pour s'équiper et financer le voyage. Si vous souhaitez participer, une cagnotte ouverte à tous sera lancée pendant le trajet.