Le youtubeur Léo Grasset accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes

Huit femmes accusent Léo Grasset, connu pour sa chaîne Youtube DirtyBiology comptant plus d'un million d'abonnés, de viol et violences sexuelles.

Très connu grâce à ses vidéos de vulgarisation sur la science, Léo Grasset est mis en cause par plusieurs femmes. Au total, elles sont huit à l'accuser d'agression sexuelle, dont un viol. C'est Médiapart qui a révélé cette information dans un long article publié ce jeudi 23 juin.

Une accusation de viol, des récits de souffrances

Malgré la crainte d'être victimes de cyberharcèlement, plusieurs jeunes femmes ont témoigné : "Je suis tellement en colère, je suis tellement meurtrie", dit l'une d'elles. Lisa (prénom modifié), youtubeuse, raconte des faits qui remonteraient à 2016 : alors qu'ils entretenaient une relation où le jeune homme lui faisait vivre un "yoyo" émotionnel, elle le rejoint tard dans une soirée. Fortement alccolisé, le youtubeur la force à avoir une relation sexuelle avec lui, alors qu'elle lui dit ne pas vouloir. Léo Grasset l'aurait "(maintenue) avec ses mains autour de (son) cou" et "(pénétré) avec des coups très forts". Mais il ne se serait pas arrêté là, et se serait même appliqué à entacher la réputation de la jeune femme sur les réseaux, en la présentant comme une menteuse et une "psychobitch".

Entre emprise et toxicité

Une autre youtubeuse, Marinette, soutient les propos de Lisa. Contrairement à cette dernière, elle a eu un rapport sexuel d'abord consenti avec Léo, avec lequel elle entretenait une relation. Mais alors que la jeune femme demandait à son partenaire d'arrêter, celui-ci à refusé. Elle a partagé des messages qu'il lui a plus tard envoyé : "Le consentement dans le cul, pour la plupart des gens, c’est un jeu. Enfin tu joues à le perdre, ton consentement".

Les autres récits, parfois moins violents, décrivent tout de même une personnalité au comportement toxique et difficile à vivre. Clothilde, qui a travaillé avec le youtubeur, aurait par exemple reçu des insultes de son collègue : "Espèce de gros sac à foutre". Jeanne (prénom modifié), a vécu un autre type de violence : "C’était très pernicieux : il y avait des fois où il ne me répondait pas pendant une semaine et ensuite, une dizaine de messages en une heure… C’était toujours à son bon vouloir à lui. J’avais l’impression que j’étais à sa disposition". Une autre ajoute : "il m'a kidnappée émotionnellement".

L'accusé nie en bloc

Devant ces accusations, Léo Grasset nie fermement. Son équipe avait répondu ainsi à Médiapart : "Nous ne souhaitons pas répondre aux sollicitations de presse". Sur Twitter, le Youtubeur a également publié un communiqué dans lequel il écrit : "je conteste totalement les accusations relayées à mon encontre. J'ai toujours été attentif au respect du consentement de mes partenaires. Bien que résolument favorable au mouvement de libération de la parole, je fais toutefois le choix de m'abstenir de tout commentaire supplémentaire à ce stade, sur les conseils de mes avocats".

Une nouvelle affaire qui n'est pas sans rappeler plusieurs accusations du même type contre des Youtubeurs, dont plusieurs ont été accusés de profiter de leur notoriété pour abuser de leurs partenaires.