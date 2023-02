LeBron James devient le meilleur marqueur de tous les temps

La NBA ne manque pas de statistiques pour que des records soient battus chaque semaine. Mais LeBron James vient d'en établir un nouveau, on ne peut plus symbolique.

Il est tout simplement devenu le meilleur 'scoreur' de tous les temps, avec 38 390 points inscrits depuis ses débuts en NBA. Il dépasse une autre légende de ce sport, Kareem Abdul-Jabbar, lui aussi passé par les Lakers, et son record vieux de presque 30 ans. C'est un aboutissement pour LeBron James qui a marqué l'histoire du basketball grâce à son talent, son physique mais aussi sa longévité hors-normes.

Une carrière exceptionnelle

Il est difficile de faire plus marquant qu'un record 'all-time". La NBA existe depuis plus de 75 ans et LeBron vient de devenir le meilleur de tous les temps au classement des points marqués. Depuis son Ohio natal, jusqu'au toit du monde, le surnommé "The King" a inscrit son nom à l'encre indélébile. Pendant 20 ans de carrière, il a su rester régulier, toujours performant, pour côtoyer les meilleurs joueurs de l'histoire.

Malgré des attributs qui le prédestinaient à la pratique de sport à haut niveau, rien ne pouvait assurer que LeBron deviendrait celui qu'on connait aujourd'hui. Même si, à ses débuts, il avait déjà de grandes attentes placées en lui. Il est le plus jeune joueur à avoir été choisi en première position de la draft NBA. 4 titres de champion et une multitude de trophées plus tard, il bat un record des plus symboliques.

Débat du GOAT

Forcément, ce record constitue un nouvel argument de taille dans l'éternel débat du GOAT. Michael Jordan ou Lebron James, chacun à ses qualités à faire valoir. D'un côté, MJ : le palmarès et la légende construite autour d'un être si spécial qui a façonné à lui seul l'image de ce sport grâce à son caractère si incroyable. De l'autre, LBJ : un exemple de longévité et de sérieux appliqué tout au long d'une carrière durant laquelle il a su rester au top niveau.

Une chose est sûre, le débat n'a as fini d'être relancé. Mais LeBron James n'a pas encore terminé sa carrière et a l'opportunité de, peut-être, glaner un dernier titre.

En attendant, profitons des dernières saisons d'un des plus grands sportifs de tous les temps (là, tout le monde sera d'accord)...