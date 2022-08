Les 10 trucs les plus fous des festivals de l'été 2022

Il ne reste plus que quelques dates avant que la saison des festivals soit officiellement bouclée. Encore une fois, cette année aura été plutôt riche en événements. Si jamais vous en avez loupé, voici un petit récapitulatif des 10 faits les plus fous des festivals de cet été :

Hamza x Offset - Ardentes

Début juillet, Hamza a pris la décision d'absolument tout éteindre en dévoilant un featuring avec Offset, rien que ça. On était au courant que les deux artistes étaient en studio ensemble mais c'est la première fois qu'un extrait est sorti. Malheureusement, pas d'informations ont été dévoilées sur la date de sortie de la collaboration, même si on se doute qu'elle sera présente sur le prochain album du belge.

Chute du caméraman d’OrelSan - Pause Guitare

Le caméraman d' OrelSan n'a sûrement pas apprécié l'air du sud de la France. Mais plus de peur que de mal, il va bien !

La rencontre Zuukou Mayzie et OrelSan - Ardentes

Sûrement la rencontre qu'on a préféré voir de toute l'année. Zuukou Mayzie et OrelSan se sont découverts lors du festival des Ardentes, et au vu des stories partagées par les artistes, la connexion est réelle ! On a d'ailleurs eu la chance de poser quelques questions à Zuukou sur la naissance de cette bromance :

"On s'est capté, on a vu qu'on avait énormément de points communs, c'était limite choquant. Je suis un grand fanatique de Michael Jackson, lui pareil, je suis aussi un fan de N.E.R.D et lui pareil.".

"On était sur la scène de Gazo, je suis arrivé, il me connaissait (OrelSan), j’étais super choqué. Du coup on s’est ajouté sur Insta, on se parle. On verra ce que ça va donner, ça sent bon quoi !"

Central Cee fait un concert gratuit à Grigny - Mon Festival

Ce week-end, Central Cee s'est déplacé dans le 91 pour réaliser un concert gratuit. Interviewé par Le Parisien, un des organisateurs expliquera que :

"Il n’y a pas que l’aspect économique ! Son équipe a fait un effort pour venir parce que c’est un festival familial et gratuit. Il y a le côté artistique surtout. Grigny, c’est réputé, de nombreux artistes en viennent et sont passés par là."

Et c'est pas étonnant venant de la part de Central Cee, qui depuis quelques temps, voue une attirance particulière pour le public français. Un amour réciproque visiblement puisque le rappeur pète les scores en France et se fait poursuivre dans les rues de Paris par des fans.

Ici, on apprécie aussi beaucoup son maillot du Maroc.

La météo exécrable - We Love Green

Ceux qui y étaient, savent... Le samedi du festival We Love Green a offert de supers souvenirs aux festivaliers. Alors que SCH était en train de retourner la scène du festival, la météo a décidé de faire des siennes :

Mais le torrent n'a pas su arrêter Angèle qui a livré une magnifique prestation :

Elie Semoun fan de Freeze Corleone - Ardentes

Petite clope, concert de Freeze Corleone , Elie Semoun vit bien. On aime ces images !

Pogo sur "Logiciel Triste" de Laylow - La Magnifique Society

On préfère en rire qu'en pleurer. Faire un pogo sur Logiciel Triste de Laylow , c'est une aberration mais pour le coup c'est plutôt drôle.

Jet de bouteille de Laylow - Inversion

On continue avec le Man Of The Year, qui en plein concert à Lyon pour le Inversion Festival a tenté un lancer de bouteille qui finira malheureusement sur la tête d'une pauvre personne :

SCH et sa magnifique esquive - Garorock

Parfois les festivals peuvent être un territoire hostile pour les artistes. SCH a montré lors du Garorock qu'il était bien au courant de ça et nous a proposé une esquive digne des plus grands gymnastes :

Tortoz de retour sur scène - Ardentes

On termine cette liste avec un événement qui nous a tous faire sourire : le retour sur scène de Tortoz après avoir battu son cancer. Quoi de mieux que de performer devant 60 000 personnes, avec son reuf de toujours PLK, 3 ans après une période "d’absence et de galères".