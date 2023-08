Les 3 sorties que l’on attend à la rentrée

Comme chaque année, l’été est resté plutôt calme du côté des sorties d’albums. Aucune véritable tête d’affiche n’a choisi les mois de juillet-août pour présenter un nouveau projet, et l’espace a donc été occupé par des artistes moins médiatisés mais tout aussi intéressants : Many Santana , Coelho , Deen Burbigo , 404Billy , Oumar … Pour les retardataires, pas de panique : on vous prépare très vite un petit récapitulatif des sorties de l’été.



S’il était prévisible que la période estivale soit d’un calme plat, on est en revanche un peu plus inquiet pour la rentrée. Peu de sorties sont annoncées officiellement, et hormis Freeze Corleone, dont on entendra malheureusement parler quasiment exclusivement pour des raisons extra-musicales, aucun poids lourd ne s’est positionné sur le mois de septembre.

Il fut un temps où les dates de sortie étaient annoncées des mois à l’avance, teasées en amont par de nombreux extraits, et inscrites dans le calendrier comme dans du marbre. Ces dernières années, la situation a complètement changé : les albums sont parfois publiés quelques jours après avoir été annoncés, on a même droit à des sorties par surprise. Communiquer au sujet d’une sortie d’album des semaines à l’avance s’inscrit donc dans une stratégie bien précise. On fait tout de même le point sur les principales sorties prévues en septembre.

Max D. Carter - Vers la beauté

Date de sortie : 1er septembre

En résumé : Sidisid free gluten

Actif depuis 2015, particulièrement productif depuis trois ans, Max D. Carter n’est pas le genre d’artiste qui plaira forcément à tous les auditeurs. S’appuyant sur des références de niche, inspiré par des scènes parfois marginales, il a le grand mérite d’avoir assumé totalement sa personnalité artistique singulière. Pour la décrire sommairemment, la musique de Max D. Carter est un appel autotuné à la positivité et aux beaux sentiments. Le drômois a aussi une tendance assez surprenante à se positionner en décalage avec le reste du rap français (“depuis tout petit j'rêve d'être un Super-Héros / Les autres rêvaient juste d'avoir le chibre de Rocco”) voire de la société, mais le fait toujours avec une bienveillance très naturelle.

Concrètement, Max D.Carter est à mi-chemin entre Sidisid et Jul : du premier, il a les références de niche, l’identité artistique singulière, et le besoin de rupture avec le reste du rap français ; du second, le coeur blanc, la bienveillance, et les bons conseils de vie. Ce n’est pas tout, Max D.Carter est aussi un grand amoureux des figures féminines, et une grande partie de sa discographie n’est qu’une ôde à l’amour, aux corps, au désir, ou aux sentiments amoureux. On attend donc de comprendre dans quelle direction il compte nous emmener avec Vers la Beauté, un projet court qui constituera certainement une nouvelle étape dans son étude des belles choses de l’existence.

404Billy - BLKKKK VAN GOGH 3

Date de sortie : 8 septembre

En résumé : Kickeur invétéré avec un goût prononcé pour la polémique

On a déjà pris le temps de détailler en long et en large la carrière de 404Billy , construite à l’écart des circuits traditionnels et de la complaisance généralisée. Si certains de ses discours sont à prendre avec de la distance , le rappeur val-d’oisien a le mérite d’avoir progressivement développé une esthétique bien précise. Volontairement hors-tendance, il livrera début septembre le troisième volet de BLKKKK VAN GOGH.

Avec ses 5 titres, ce projet viendra donc conclure une trilogie qui constitue une page décisive de la carrière du rappeur. L’occasion pour 404Billy de refermer un chapitre important avant d’en entamer un autre : son premier véritable album est en préparation, et devrait, d’après son teasing, botter quelques culs : “allez dire à ces soi-disant kickeurs, qui font des Grünt, j'sais pas quoi des freestyles … mon album arrive, ressentez la pression”.

Niaks - Mandat de dépôt

Date de sortie : 29 septembre

En résumé : Premier album d’un fort potentiel

Après Commission rogatoire et Comparution immédiate, Niaks ne déroge pas à la règle avec Mandat de dépôt. Sur le principe, l’idée rappelle un peu le début de carrière de Niro, avec Paraplégique et Rééducation qui ont précédé la sortie de Miraculé. Dans les deux cas, le dernier acte de la trilogie constitue le premier album du rappeur.

La grosse montée en puissance de Niaks sur ses trois premières années de carrière devrait donc aboutir en septembre. Ce projet ambitieux est l’occasion pour lui de franchir un cap après avoir affiché de belles promesses. Le rappeur de Mantes-la-Jolie a clairement le potentiel pour changer de statut et devenir l’un des noms qui comptent à la rentrée.