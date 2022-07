Les 5 artistes qu’on voudrait voir collaborer avec La Fève

La Fève est considéré pour beaucoup comme le fer de lance de cette nouvelle génération de rappeurs. Inutile de rappeler le succès de sa mixtape ERRR qui s’est vendue à 3973 exemplaires en seulement 1 semaine dans laquelle se trouve le déjà mythique titre Mauvais Payeur. Mélangeant flows nonchalants avec une technique tranchante, le MC du 94 semble déjà tout maîtriser malgré son jeune âge.

Et c’est d’ailleurs sa récente arrivée dans le rap game qui nous a poussé à nous demander, avec qui souhaiterions-nous le voir collaborer ? Et si vous vous posiez la même question, la rédac vous offre 5 pistes qui semblent intéressantes (en tout cas pour nous).

Laylow

Oui oui… On démarre très fort avec le Man of The Year. On le veut ce titre bien mélodieux, bien triste, avec supplément clip sombre en full techwear arc’teryx nike. Concrètement on veut de quoi appuyer un maximum sur le spleen d’une froide nuit d’hiver.

Alpha Wann

Entre dignes descendants et étudiants du rap depuis l’« Époque Zoxea contre Don Choa », cette collaboration est plus qu’évidente. Ce featuring pourrait devenir une véritable leçon de technique à montrer dans toutes les écoles.

Josman

À l’instar d’Alpha Wann, Josman est un candidat parfait pour s’affilier à La Fève dans un titre audacieux mixant parfaitement musicalité et flows qui découpent avec une touche de noirceur comme sait si bien le faire notre cher J.O.$. Bien évidemment, morceau produit par une collaboration Kosei x Easy Dew !

Lala &ce

Lala &ce : La Fève x Lala &ce c’est la nonchalance vocale sous sa plus belle forme. Ils ont déjà collaboré sur le titre Sun Goes Down présent sur le projet de l’artiste 99, et le titre est tellement efficace qu’on en veut plus… On imagine bien un feat « wavy », léger, rempli d’attitude… parfait pour passer un super été.

So La Lune

Les 2 rappeurs viennent d’arriver sur la scène que très récemment et ont tous deux trouvé très rapidement un public. Leurs musiques peut sembler différentes, cependant ils partagent quelques points communs comme leur talent pour la mélodie, ou encore leur attirance pour une musique cloud, planante.

Bonus

Hamza : C’est pas vraiment une suggestion puisque que l’artiste belge a annoncé dans une interview pour le média Views qu’un feat avec La Fève a été enregistré. On est juste trop content que cette collaboration existe et on a hâte d’écouter ce miel. D’ailleurs, le SauceGod a dévoilé d’autres artistes avec qui il a récemment croisé le micro dont Offset, Kekra, ou encore Jaden Smith… Nous prépare-t-il quelque chose ?