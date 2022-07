Les 5 feats annoncés qu'on attend le plus

Il fait beau, il fait chaud, tout le monde est de bonne humeur, et visiblement ça donne envie aux rappeurs de collaborer. Cet été, on a vu pas mal d’annonces de featurings qui nous ont grave hypé, mais dont on n’a toujours pas pu écouter de version finale. Soit les artistes nous offrent des courts extraits histoire de donner un aperçu et de faire monter la pression, soit rien nada "que tchi" et dans ce cas on attend sagement la tête contre la vitre du bus en se rassurant que ça devrait un jour sortir.

Hamza x Offset : le rappeur belge sait plus que tout faire plaisir à nos oreilles. Il a actuellement LE tube de l’été, Fade Up , en collaboration avec SCH et le Sauce God ne souhaite absolument pas s’arrêter là. Lors du festival des Ardentes, Hamza a tout bonnement joué sur scène un featuring avec Offset, rien que ça. Un extrait bien chaud qui n’aura pas mis bien longtemps avant de tourner partout sur les réseaux. Maintenant Hamza on t’en supplie, faut que ça sorte bientôt.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Stavo x Alpha Wann : Stavo a récemment rejoint le Fc Twitter d’un simple "Ca dit quoi Twitter". Il en a profité pour découvrir les rouages du réseau social et ratio le média Raplume… Aucune perte de temps n’est tolérée chez lui !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

D’ailleurs, le rappeur n’a encore pas perdu de temps avant de lâcher des infos sur ses avancées musicales en dévoilant qu’un feat avec Alpha Wann est en cours de fabrication ! On remercie d’avance Stavo et le Don pour les travaux parce que cet alliage sombreur/technicité, on l’attendait.

Tiakola x Damso : L’enfant prodige de la cité des 4000 poursuit une année proche du sans-faute. Avec la sortie de son album Mélo fin mai, album déjà certifié disque d’or en route pour le platine, et ses multiples apparitions dont récemment sur le dernier projet de Gazo , Tiakola a confirmé qu’il est bel et bien une des relèves du rap français. Validé par des gros calibres du game actuel comme Dinos , Niska ou encore Maes , le rappeur apporte une source de fraicheur que beaucoup viennent puiser. C’est le cas récemment de Damso, qui a annoncé pour TheVie Radio qu’un featuring avec l’artiste de la Courneuve devrait voir le jour.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Zed x Nekfeu : Un autre membre de 13 Block s’amuse avec nous depuis plus d’un an maintenant. Cette fois-ci il s’agit de Zed qui en mai 2021 postait une vidéo de lui en voiture en train d’écouter un track en collaboration avec Nekfeu . Donc oui… ça sonne toujours aussi bien un après. Mais malheureusement un extrait de 13 secondes ne suffira pas pour nous satisfaire… Ca sort quand ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Hamza x Damso : Effectivement, les deux rappeurs belges sont absolument partout, et pourtant voilà plus d’un an qu’aucun projet n’est sorti de leur côté. Signe de leur importance dans le paysage rap d’aujourd’hui. On vous parlait récemment d’un potentiel album commun , parce qu’on les sait très proches, mais surtout parce qu’ils trainent encore ensemble en studio. Beaucoup de morceaux ont été coffré alors maintenant saississez-vous de l’un d’entre eux et sortez ça sur les plateformes… par pitié !