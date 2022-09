Les 5 moments les plus fous du Zevent

Le but de l’événement est le suivant : réunir des gamers et youtubeurs français dans une salle, les mettre assis devant des ordinateurs, et les faire jouer un maximum en récoltant des fonds.

Ces fonds sont, depuis plusieurs éditions, destinés à être donnés à des associations. En 2021, c’est Action Contre La Faim qui était destinataire. C’est un événement qui est donc plutôt positif pour tout le monde, cela permet également à certains YouTubeurs de se faire connaître, et à d’autres d’être des bons samaritains. Retour sur les moments les plus fous des éditions précédentes.

Quand ils ont atteint le million

Etant une opération qui a pour souhait de récolter des fonds, une des éditions détient un record impressionnant. 1 million d’euros, en 5 heures seulement. Un record rarement battu, et surtout une preuve que l’événement a un vrai but.

Quand Inox se bat contre Doigby

Tout est bon pour la bonne cause cause, dans cette vidéo Inoxtag en va aux mains avec Doigby et finit par le balayer. Bien heureusement les deux gamers plaisantaient mais ce fut un des moments les plus appréciés, ou drôles de l’événement.

Quand AmineMaTue se fait troller par ses abonnés

Amine est un des gamers les plus connus et appréciés de l’événement. Et ses fans adorent se jouer de lui. Dans cette vidéo, à chaque don il remercie la personne qui en est à l’origine et ses fans se sont amusés à se donner des noms qui étaient bien cocasses, et obliger Amine à les prononcer. On vous laisse déguster le moment :

L’annonce des 10 millions d’euros de dons récoltés

Le but étant de récolter un maximum de fonds a été totalement respecté pour la saison dernière. Et cette vidéo bien qu’elle ne soit pas comique ou dans le ridicule, illustre un très beau moment. Tous les participants se réunissent et observent le décompte de la somme récoltée monter, et réalisent qu’ils dépassent de loin leur record de l’année passée.

10 millions d’euros, rien que ça, leur enthousiasme est contagieux ! Bravo à eux !

Quand ils ont fait venir un scooter dans les studios

De retour avec Amine et cette fois ci son acolyte Billy. Les deux ont fait rire toute la galerie en entrant tel un Jul au stade de France avec un scooter dans les studios. Un moment insolite comme beaucoup dans cet événement, si lier l’utile à l’agréable avait un synonyme ce serait probablement Zevent. On ne sait pas trop comment les deux ont organisé cette entrée en folie mais ils l’ont fait. La prochaine édition risque de surprendre ! Ce week-end c’est vraiment la folie.

En bref, le Zevent est l’événement des gamers à ne pas rater. Cette année il commence ce vendredi 9 septembre, et ça promet d’être assez incroyable. L’événement du week-end à suivre !