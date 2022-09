Les 5 raisons pour lesquelles le Colors de Prince Waly est fou

Révélé ce lundi à 18h, le freestyle Broke & Miroir de Prince Waly pour Colors est déjà une de nos performances préférées de la chaîne. On vous donne nos 5 raisons !

Deux ambiances, une seule prise

Comme indiqué dans le titre, le morceau est composé de deux parties. Une première intitulée Broke, avec une production au BPM lent qui dégage un esprit aérien, et une seconde avec une instrumentale plus rapide, laissant la place à pour découper. Les prestations en deux parties sont assez rares, et très efficace car permettent de passer en quelques minutes par différentes émotions. Il est assez incroyable de savoir que ce diptyque est en fait deux morceaux différents et que pourtant, le rappeur a enregistré le tout sur une même piste, et en une seule prise. Bref, bluffant.

"Deux ambiances différentes sur une seule et même piste, enregistrée en une prise."

Un texte qui brise la glace

En plus de l'esthétique globale de la performance, les textes n'ont pas manqué de nous toucher. Prince Waly lui-même l'a dit sur Instagram, il s'est ouvert comme rarement il a pu le faire :

"Broke & Miroir, c’est un pas de plus dans la vie réelle, celle de Moussa et non Prince Waly.

Bienvenue 🏚"

Dans la première partie, Broke, le rappeur s'exprime sur son rapport à l'argent, et de ses envies parfois matérialistes dont il ne peut pas se permettre, confrontées à la situation de vraies personnes en précarité. Prince Waly explique qu'il n'est pas assez riche pour se payer ce qu'il convoite, mais pas assez pauvre pour se plaindre avec crédibilité.

"Le banquier m'a dit que j'étais à moins trois mille sur le compte

J'voulais chevaux Ferrari, j'ai pas misé sur le bon"

Cette position d'entre-deux, est aussi exploitée dans le deuxième couplet, où il aborde son statut d'artiste accompli, reconnu par ses pairs, mais pas encore par le grand public.

"Ça fait bien longtemps qu'j'fais du rap, aujourd'hui, où est la reconnaissance ? J'ai l'impression qu'on m'oublie"

Dans Miroir, Prince Waly ne se contentera pas de rester en surface et aborde plus en profondeur son passé. Allant de ses premiers souvenirs de la précarité, à ses doutes sur qui il est, le rappeur de Montreuil se confie sur ses différentes "cicatrices".

"J'ai les cicatrices sur le torse, ajoute les entorses et la mésentente"

"J'ai connu les HLM et la précarité, nos cicatrices sont dissimulées sous le beurre de karité"

Le seul et unique couplet se termine avec quelques mots sur ses parents, et notamment son envie d'effacer les peurs de sa mère de perdre à nouveau un fils, mais aussi de sa relation forte avec ses "vieux" dont son père qu'il avoue vouloir remercier le ciel de sa présence.

"Maman a cru qu'j'allais crever plus d'une fois dans ma vie

Elle aimerait changer le disque, elle a déjà perdu un fils

Mon père m'a déjà dit : "Je t'aime" avec les larmes aux yeux

Pas b'soin d'encyclopédie, si j'ai un doute, j'en parle au vieux"

Enchantée Julia

Pour pousser l'ambiance encore plus loin, Prince Waly a fait appel à Enchantée Julia, sa partenaire et artiste extrêmement talentueuse, pour ajouter des voix en fond. Ils semblent plutôt distincts artistiquement et pourtant leur univers aux tendances 90' se marient terriblement bien. On a déjà eu l'occasion de le ressentir grâce à leur titre 45 Tours :

Style de malade

Quoi dire là-dessus à part que c'est frappant ? Que ce soit les habits choisis, le charisme, la gestuelle, les flows, les productions... On sent un Prince Waly à l'esthétique travaillée avec justesse et totalement fidèle à lui-même. D'ailleurs, son béret a beaucoup plu :

L'annonce d'un nouvel album incroyable

Ce qui rend ce freestyle un petit peu plus particulier, c'est qu'il représente la continuité de la renaissance de Prince Waly, absent depuis 2019, menant vers un premier album tant attendu. Le rappeur nous a offert deux morceaux cette année, Walygator, Avertisseurs, et en voilà deux de plus. A voir si ces 4 singles seront présents sur ce fameux album, pour le moment, on a de quoi attendre. En tout cas, ce premier projet arrive !