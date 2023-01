Les albums les plus vendus en France (depuis dix ans)

Depuis l'arrivée du streaming dans nos modes de consommation, les méthode de calcul de ventes de l'album ont été modifiées par le SNEP. Aujourd'hui, elles cumulent les achats en physique, en digital ainsi que les écoutes sur les plateformes. Assez logiquement, on pourrait penser que le rap occupe la majeure partie du classement (au vu du poids que le genre représente dans le streaming). Pourtant, la plupart des gros succès commerciaux sont en réalité plutôt axés variété. La faute a une importance très moindre des revenus streaming dans les ventes totales d'album.

Voici donc, les 8 albums les mieux vendus ces 10 dernières années.

(Un disque de diamant équivaut à 500 000 ventes, on vous laisse calculer le reste)

La fête est finie - Orelsan

Orelsan a toujours été l'un des rappeurs les plus vendeurs de son époque. Après six ans sans aucune sortie solo, l'artiste normand est revenu sur les devants de la scène avec un énorme album. Très bien reçu par la critique et par ses fans**, il est incontestablement l'un des meilleurs projets de l'année 2017**. Au bout de 5 années, "La fête est finie" devient double disque de diamant. L'un des seuls albums rap de ce top.

Brol - Angèle

Projetée sous les projecteurs en quelques mois à peine, Angèle a connu un succès fulgurant. Après des succès en single, l'artiste belge dévoile "Brol", son tout premier album. 3 ans, presque jour pour jour après sa sortie, le projet est certifié double diamant. Une réussite impressionnante pour une chanteuse qui semblait sortir de nulle part.

Ceinture Noire - Gims

Après la Sexion d'Assaut, Gims prend un virage net et tourne sa musique vers les portes de la variété. Un choix qui a déçu une partie de sa fanbase qui admirait les talents du rappeur mais qui a permis de ramener un nouveau public. Le rappeur devenu chanteur fait partie des icônes de la décennie 2010. Tout le monde connait Gims. Début 2018, il sort "Ceinture Noire", un album très chargé de 39 sons, dont certains ne passeront pas inaperçus. Il a aujourd'hui dépassé le million de ventes.

Chambre 12 - Louane

La chanteuse est révélée très jeune dans l'émission télé The Voice. Même si elle est éliminée en demi-finale, elle réussit à conquérir le cœur du public grâce à une voix remarquable et à une sensibilité touchante. Elle sort son premier album "Chambre 12", appuyé par l'immense succès que connait "Jour 1". En seulement 2 ans, il est vendu à plus d'un million d'exemplaires.

Ensemble - Kendji Girac

S'il y'en a bien un qui représente la scène musicale française des années 2010, c'est bien Kendji. En 2014, lui aussi remporte The Voice, la troisième saison. Très vite, il devient incontournable en radio et à la télé. "Ensemble", son deuxième album, est certifié double diamant.

Kendji - Kendji Girac

Coup double. Kendji est le seul artiste de ce top à cumuler deux succès commerciaux aussi impressionnants. En 2014, il lâche son premier album qui le fait connaître du grand public, après sa victoire télévisée. De nombreux titres sont passés en radio pendant des mois, non-stop. L'album est donc aujourd'hui triple disque de diamant. Soit plus d'un million et demi d'albums vendus.

Mon pays c'est l'amour - Johnny Hallyday

Pour Johnny, le succès a logiquement été au rendez-vous. "Mon pays c'est l'amour" a été enregistré avant sa mort, et est donc resté inachevé. Il a été publié comme tel et est devenu triple disque de diamant très rapidement. En seulement sept mois. C'est d'ailleurs le meilleur démarrage de l'histoire pour un album en France.

Racine Carrée - Stromae

Décidément, la Belgique est à l'honneur dans ce top. Et pas qu'un peu, car "Racine Carrée" de Stromae est l'album le plus vendu de ces dix dernières années. Avec plus de 2 millions de ventes cumulées en deux ans seulement, il est le seul projet à être certifié quadruple disque de diamant (la plus haute récompense) sur cette période. Big boss.

On se revoit au début de l'année 2031, pour faire le point sur la prochaine décennie...