Les albums que l’on attend à la rentrée

Malgré quelques pépites , l’été a été plutôt calme sur le plan des sorties de projets. Le rap français, comme le reste de l’industrie de la musique, tourne généralement au ralenti pendant les mois de juillet-août, pour mieux repartir dès la rentrée de septembre. Peu de têtes d’affiche ont déjà annoncé officiellement l’arrivée d’un album à cette période, mais on devrait tout de même avoir droit à une actualité assez chargée.

Heuss L’Enfoiré - Chef d’Orchestre Vol.1

Une petite arlésienne, puisque ce deuxième album solo est teasé depuis bientôt un an. On aurait dû comprendre tout de suite que c’était mal barré : en octobre 2021, le rappeur annonce une sortie “courant début 2022”. Difficile de savoir ce que ce “courant début” signifie vraiment. Dans un souci de précision, nous avons pourtant contacté des experts en Heuss LV2 option En Esprit, qui étudient encore la question.

Quoi qu’il en soit, on arrive à la fin du mois d'août, et Chef d’Orchestre Vol.1 se fait toujours attendre. Avec un gros single publié en plein mois de juillet, on imagine que l’auteur de Khapta et BX Land prépare le terrain pour une sortie en septembre ou octobre. Trois ans après son unique album solo, Heuss a encore le jus pour cartonner sur des singles isolés ou des collaborations (Ne reviens pas, Dans l’espace, etc), on est donc curieux de suivre ce qu’il adviendra sur un long format.

SDM - Lien du 100

Avec un premier album certifié platine, SDM est désormais installé parmi les têtes d’affiche du rap français. Déterminé à confirmer cet excellent départ, et à continuer à monter en puissance, le rappeur du 92i a annoncé l’arrivée d’un deuxième album , avec une date de sortie non précisée, mais imminente (“il arrive très très bientôt”). On connaît déjà le titre (Lien du 100) et on peut s’attendre à quelques collaborations, comme par exemple avec PLK (ce qui serait le troisième feat entre eux), Green Montana ou Booba -évidemment, il ne s’agit là que de suppositions, rien n’a été confirmé officiellement.

Prince Waly - Wallygator

Après un début de carrière très prometteur, Prince Waly a dû mettre sa carrière artistique en pause pour des raisons de santé. On est donc très content de savoir qu’il est de retour, que ce soit sur scène cet été , ou sur les plateformes de streaming. Aucun projet n’a été annoncé officiellement, mais la publication du clip de Walygator au printemps, puis d’un nouveau titre en mai, laissent espérer un regain de productivité du rappeur. Une sortie en septembre serait donc une belle surprise pour tout le monde.

Avec son écriture très visuelle, sa recherche constante d’équilibre entre influences old school et appartenance à la jeune génération, ses références cinématographiques et son ambition visuelle, Prince Waly a toutes les cartes en main pour proposer ce qui serait l’un des projets les plus intrigants de la rentrée.

Hatik - Niyya

Après les 16 rééditions de Chaise Pliante et les deux versions de Noyé, Hatik revient aux affaires avec Niyya, un nouvel album qui pourrait être le gros blockbuster de la rentrée. Après avoir passé des années à charbonner, le rappeur du 78 savoure pleinement sa réussite, et affiche une grosse productivité. Parfois pris dans la tempête sur les réseaux sociaux, il a su maintenir le cap, en s’imposant comme un hitmaker efficace, capable de toucher le très grand public (concrètement : celui qui n’écoute pas de rap). Surtout, Hatik a réussi à se détacher de l’image de “rappeur révélé par Validé”, ce qui n’était pas gagné.

Ce nouvel album devrait une fois de plus osciller entre titres introspectifs et morceaux plus légers. A l’image de l’une de ses modèles, Diam’s, Hatik a tendance à raconter l’envers du décor de la célébrité et du milieu de la musique, à l’image du titre Star du Rap, dévoilé en mai et qui devrait a priori faire partie de la tracklist finale.

Souffrance - Tour de magie

Annoncé dans le courant du mois d'août avec la sortie du clip J’ouvre le feu, le prochain projet de Souffrance devrait encore faire la part belle aux textes denses, aux schémas de rimes complexes, et aux multisyllabiques. Très introspectif, son premier album, Tranche de vie, a marqué les esprits l’an dernier, s’imposant comme l’un des meilleurs projets de rap français en 2021.

La suite est donc particulièrement attendue, d’autant que Souffrance, comme le reste du crew de L’uZine, n’est pas du genre à faire des concessions artistiques ou à se plier aux tendances. On sait clairement à quoi s’attendre, ce qui n’empêche pas d’être surpris face à certains enchaînements (“J'ramène un froid d'Moscou / en plein mois d'août, il fait moins douze”) ou certaines punchlines bien sombres (“du mal à dormir comme un pays asservi”).

SCH - Nouveau projet

Le 1er septembre, il ne restera plus que 121 jours pour ne pas faire mentir ce tweet, on espère donc un projet à la rentrée pour dormir tranquille tout l’automne. Qu’il s’agisse d’un album conceptuel pour conclure la trilogie JVLIVS, d’un format plus brut type Rooftop, d’un simple EP, ou même d’un projet commun, les fans du S espèrent avoir droit à des inédits pour mettre à jour leurs playlist. Il faut tout de même prendre en compte l’exigence du rappeur, en particulier sur le plan de l’écriture : les délais sont forcément plus longs.

Hamza - Deuxième album

Malgré une grosse productivité et de nombreux projets publiés depuis 2013 , Hamza ne compte qu’un seul véritable album au sein de sa discographie. Sorti en 2019 et très bien accueilli par le public, Paradise a été une étape importante dans la carrière du Sauce God, concrétisant enfin sa réussite et contribuant à son changement de statut. Devenu l’un des rois des featurings grâce à sa polyvalence et son efficacité, il a encore gagné en popularité au cours des trois dernières années.

Un deuxième album arriverait à point nommé, d’autant que les indices allant en ce sens se multiplient : après avoir lancé la “ Sauce God saison ”, il a annoncé fin mai être dans la dernière ligne droite, on peut donc logiquement tabler sur une sortie en septembre-octobre. En termes de contenu, on sait déjà grâce à Ponko qu’il ne devrait y avoir aucun morceau drill, et côté featurings, les paris sont ouverts, puisque les collabs d’Hamza teasées mais pas encore dévoilées sont nombreuses (Sfera Ebbasta, ZKR, Ashe22, Kekra, Offset, Jaden Smith, Damso, La Fève, etc).

PNL - 5ème projet

On n’y croit pas du tout, mais étant donné que le moindre brin d’embryon d’indice est scruté, analysé et extrapolé pour finir en théorie au sujet d’une date de sortie d’album, on ne va pas gâcher le plaisir des fans. Et puis, une sortie d’album permettrait à tout le monde de se concentrer sur autre chose que sur les coupes de cheveux, un petit pas pour le rap français mais un grand pas pour le pauvre coiffeur cyber-harcelé. Bref, on sait pas trop quand on pourra écouter un 5ème projet de PNL ...