Les albums que l’on attend en 2023

L’année 2022 a été marquée par la montée en puissance d’une nouvelle scène (Zamdane, BB Jacques, So la Lune, Kerchak), les gros scores de Vald, Jul et le S-Crew, ou les tubes de Gazo, du duo Disiz-Damso, ou du trio Sch-Hamza-Zeg P. En excellente santé, le rap français repart de plus belle en 2023. Alors que l’on se demande encore quels jeunes artistes en développement vont exploser au cours des prochains mois, on sait déjà que certains albums, qu’ils aient été annoncés officiellement ou non, vont être de gros cartons. Valeurs sûres (Ninho), arlésiennes (Suikon Blaz AD), retours fantasmés (PNL) : on fait le point sur les sorties que l’on attend le plus en 2023.

Maes - Quatrième album

Statut : Sortie confirmée, pas de date annoncée

La vie quotidienne de Maes n’a pas l’air très simple en ce moment, on est donc content de pouvoir parler un peu de musique. Annoncée depuis plusieurs semaines, la sortie de son quatrième album devrait être l’un des évènements de ce début d’année 2023. Le premier single, Fetty Wap, a beaucoup tourné depuis sa publication début novembre, et on s’attendait à voir la suite arriver très vite derrière. Il a finalement fallu attendre ce jeudi 5 janvier pour entendre un nouvel extrait, Galaktik.

La sortie de ce quatrième album est un gros défi pour Maes, qui doit réitérer les succès de Pure (2018) et Les Derniers Salopards (2020) et réaffirmer son statut de poids lourd du rap français. Auteur de gros tubes ces dernières années, il doit également produire le bon morceau pour accrocher un maximum d’auditeurs et porter son projet vers le haut.

Ninho - Quatrième album

Statut : Pas de confirmation officielle, mais une sortie prévue en octobre

Ce n’est plus un secret pour personne, le prochain album de Ninho sortira en octobre. A l’heure actuelle, il est difficile de ne pas le voir comme l’un des très gros succès de l’année à venir, avec des gros titres qu’on imagine déjà : “tous les morceaux de l’album certifiés, y compris les interludes” ; “Ninho réalise le meilleur démarrage de l’année” ; “Ninho bat le record du monde du nombre de singles certifiés, devant Eminem ”, etc. La vraie grosse surprise de l’année 2023 serait donc que cet album ne soit pas un énorme carton.

Niro - Taulier

Statut : Sortie officialisée, sans date exacte ; probabilité le 27 janvier

Annoncée lors de son concert au Zénith en octobre, la sortie de ce nouvel album était initialement prévue en décembre. Le passage de Niro chez Colors constituait un excellent teasing, et on s’attendait donc à pouvoir découvrir ce projet avant la fin d’année 2022. Il va finalement falloir patienter encore un peu, et le temps commence à être long pour les fans de Niro : le rappeur n’a plus rien publié depuis un an et demi. On attend donc avec impatience ce retour sur les plateformes et dans les bacs.

Hamza - Deuxième album

Statut : sortie officialisée depuis un an, aucune date annoncée

Malgré une douzaine de projets déjà publiés, la discographie d’Hamza ne compte à l’heure actuelle qu’un seul véritable format album : Paradise, sorti en 2019. Le deuxième album pourrait voir le jour en 2023, d’autant qu’il a largement été teasé tout au long de l’année dernière. Beaucoup de featurings ont été enregistrés (Kekra, Sfera Ebbasta, ZKR, Offset, Damso, etc), et même s’ils ne feront pas forcément tous partie de la tracklist de ce projet, la liste suffit à aiguiser notre curiosité.

Le mystérieux compte à rebours lancé sur les réseaux d’Hamza nous laisse penser que des choses concrètes arrivent enfin. Celui-ci se terminera le 12 janvier à 18h, il ne s’agira donc probablement pas d’un album : single, annonce de tracklist, documentaire, évènement live ? Seul le SauceGod le sait.

Limsa d’Aulnay et Isha - Projet commun

Statut : sortie officialisée depuis mars 2022, aucune date annoncée

Annoncé depuis dix mois, le projet commun entre l’aulnaysien et le bruxellois est l’une des sorties les plus intrigantes de l’année 2023. Les deux rappeurs partagent un univers street, un gros sens du second degré, des textes très introspectifs, et un certain amour du rap à l’ancienne. On a donc beaucoup d’attente autour de cette sortie, mais on est bien conscient qu’on a affaire à deux artistes qui aiment prendre leur temps. On va donc éviter de leur mettre trop de pression, et patienter gentiment en réécoutant les trilogies Logique et La Vie Augmente.

PNL - Cinquième projet

Statut : rien d’officiel, une infinité de rumeurs, hypothèses et théories

Bientôt quatre ans après Deux Frères, aura-t'on droit à un cinquième épisode de la saga PNL ? Jusqu’à ces derniers jours, on ne pouvait qu’émettre des suppositions sans aucun élément concret pour étayer nos théories. Une courte story d’Ademo a suffi à remettre le feu aux réseaux sociaux, avant qu’un court message de Lucas Casper (proche du groupe depuis toujours) ne vienne confirmer l’engouement -oui, on en est au point où la France entière se raccroche à un “2023 + émoji clin d’oeil” pour retrouver de l’espoir.

Suikon Blaz AD - Première mixtape

Statut : on n’y croit plus mais vas-y, un jour peut-être

A ce stade, on n’espère même plus une sortie cette année, et on commence même à se dire que Suikon Blaz AD a décidé de concurrencer Dr Dre et son Detox au titre de plus grande arlésienne de l’histoire du rap. Autant arrêter d’y croire, se dire que ça ne sortira jamais, et avoir une bonne surprise si ça arrive un jour. S’il y a bien une chose que Mad Max Fury Road nous a appris, c’est que l’espoir est une notion à manier avec beaucoup de prudence.

Alpha Wann - Deuxième album

Statut : Pur fantasme d’auditeur

Avec Une main lave l’autre, Alpha Wann a frappé un grand coup en 2018. Loin d’être hyperoductif, le rappeur avait annoncé vouloir prendre son temps, par peur de n’avoir rien de plus à raconter, et de tourner en rond. S’il est appréciable de voir un artiste réfléchir ainsi, sans chercher à capitaliser immédiatement sur la réussite de son premier album, ses fans commencent forcément à se poser des questions. A quand un nouveau projet ? Travaille-t-il en secret sur un album commun avec Nekfeu ? Va-t'il se mettre du jour au lendemain à la zumba, juste pour faire chier ses auditeurs ?

Cenza - Z.O

Statut : Annoncé il y a plus de six mois

Cet été, Cenza a tenté de provoquer des infarctus dans sa fan-base avec la sortie du titre La Danse, un morceau qu’on pourrait qualifier de petite récréation estivale, avec des sonorités assez éloignées de l’univers habituel du rappeur. On imagine que Cenza a passé quelques bonnes soirées en lisant les commentaires de ses fans, qui vont de “ça reste audible” pour les plus enthousiastes à “de toute façon il a perdu son âme, son intégrité et mon estime le jour où il a fait un freestyle sur Skyrock”.

On imaginait alors que l’EP Z.0 allait suivre dans un délai raisonnable, mais six mois plus tard, toujours rien. Aucune date n’a été annoncée, on n’est même pas certain que la sortie d’un EP soit encore au goût du jour, mais on espère retrouver à nouveau un projet de Cenza dans les bacs cette année.