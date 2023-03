Les Amplifiés : Caballero & JeanJass, Youv Dee, Eesah Yasuke...

Pour cette nouvelle édition, retrouvez le 17 mai à l'Escale de Melun, les concerts de Youv Dee, Eesah Yasuke, Caballero & JeanJass, ainsi que les nouveaux artistes de Seine-et-Marne.

En marge des lives, venez découvrir de nombreuses animations et performances : breakdance, plateau radio et Open Mic… pour une journée festive et conviviale !

Vous pouvez retrouver la billetterie et plus d'informations ici .