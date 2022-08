"Les Anneaux de Pouvoir" : un dernier teaser épique pour la série

Amazon Prime a diffusé la bande-annonce complète du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir, et nous avons maintenant un premier aperçu des différents arcs narratifs auxquels nous aurons droit.

3 fois plus de budget que "House of the Dragon"

Tout commence avec Galadriel. "Mon frère a donné sa vie en chassant l'ennemi", dit-elle dans la bande-annonce, en prenant une lame des mains de son frère tombé au combat.

Publicité

La bande-annonce se poursuit avec cette dernière qui tente de construire sa propre fraternité. La bande-annonce, qui met en lumière de nombreuses figures bien connues du Second Âge de l'auteur de SDA, J.R.R. Tolkien, donne également aux fans les premiers aperçus à l'écran du prince Durin IV (Owain Arthur), de sa femme Disa (Sophia Nomvete) et de la créature ressemblant à un hobbit, Nori Brandyfoot (Markella Kavenagh).

Un précédent teaser a donné aux spectateurs un premier aperçu des personnages légendaires du royaume insulaire de Númenor, dont Isildur (Maxim Baldry), Elendil (Lloyd Owen), Pharazôn (Trystan Gravelle) et la reine régente Míriel (Cynthia Addai-Robinson).

Mais un mal inconnu balaie le royaume, provoquant le malaise de ces créatures. La bande-annonce se termine par un aperçu de la lutte épique pour sauver la Terre du Milieu, notamment une bataille sanglante à cheval et l'ascension épuisante d'une montagne glaciaire par Galadriel.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La série étant largement basée sur les appendices de Tolkien, les détails exacts de l'intrigue ne sont pas connus. Mais la description de la série donne un aperçu de l'histoire.

"Ce drame épique se déroule des milliers d'années avant les événements des livres "Le Hobbit" et "Le Seigneur des Anneaux" de J.R.R. Tolkien, et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, où des royaumes ont connu la gloire et sont tombés en ruine, où des héros improbables ont été mis à l'épreuve, où l'espoir ne tenait qu'à un fil et où l'un des plus grands méchants qui ait jamais jailli de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier de ténèbres", peut-on lire dans la description de la série. "Commençant dans une période de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu'ils font face à la réapparition tant redoutée du mal en Terre du Milieu".

Les deux premiers épisodes du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir seront diffusés pour la première fois le 2 septembre sur Amazon Prime, l'attente est bientôt finie !