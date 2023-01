Les artistes les plus écoutés sur PlayStation et Xbox

À l'occasion de l'évènement Rap x Gaming, 'Le Van" organisé par Spotify sur Twitch, la plateforme de streaming a dévoilé les classements des artistes les plus streamés sur console, en France.

Et le top est plutôt logique. Sur Xbox comme sur Playstation, beaucoup de joueurs écoutent de la musique pendant leur parties. Les 6 derniers mois, ce sont plus de 50 millions d'heures d'écoutes qui ont été réalisées sur console. Avec, logiquement, une très grosse représentation du Rap.

Publicité

Et pour une fois, les joueurs Xbox et Playstation peuvent se réconcilier. Le classement est le même pour les deux.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Top 1 : Jul

Le rappeur Marseillais arrive, comme souvent, au sommet du classement. Sa productivité et sa longévité sur la scène rap ont fait de lui un artiste reconnu par tout le monde, par toutes les générations. C'est donc presque évident qu'il est l'artiste le plus écouté sur console cette année. On peut quand même faire le signe Jul en célébration Fifa... alors c'était la moindre des choses.

Top 2 : Gazo

C'est l'artiste de l'année 2022. Des ventes monstrueuses, une omniprésence dans les médias et sur les réseaux, un album qui marque la consécration pour le rappeur... C'est assez logiquement qu'il arrive en deuxième place de ce classement. Avec un public d'autant plus jeune, composé de gamers réguliers, Gazo a aussi été très représenté sur Spotify Console.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Top 3 : Ninho

N.I. reste l'un des plus gros artistes de ce game. Sa fanbase continue d'évoluer. Et malgré une évolution artistique que des supporters de la première heure remettent en cause, le rappeur n'a pourtant jamais été aussi populaire (dans les statistiques). Sur console, il est le troisième artiste le plus écouté en France.

Et sur Discord ?

Les joueurs console ne sont pas les seuls à pouvoir utiliser Spotify entre deux headshot... Sur PC aussi, Discord permet de streamer ses artistes préférés. Et cette fois, le top est différent.

En première position. On retrouve PNL. Les frères des Tarterêts ont visiblement beaucoup de fans sur Discord. Ils arrivent, de loin, premier de ce classement. Damso est lui aussi très écouté. Le belge est le deuxième artiste le plus écouté. Et enfin Gazo, The Man Of The Year, complète ce top.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avec ces statistiques ainsi que celles du live où étaient présents Amine, Squeezie, InoxTag, Dinos, Soso Maness et Niska, on voit bien que le rap et le gaming sont de plus en plus liés.