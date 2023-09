Les banlieues vont-elles devenir la nouvelle pépinière du rugby français ?

Et si le rugby français en avait définitivement terminé avec son image "terroir" pour s'ouvrir à de nouveaux horizons, y compris les quartiers populaires ? D'un simple point de vue statistique : le rugby gagne du terrain et espère pouvoir profiter d'un coup de boost lors de ce mondial à la maison. Selon les chiffres de la Fédération française de rugby (FFR), le nombre de licenciés a augmenté de 6,97 % sur la saison 2022/2023 pour atteindre un peu moins de 325 000 pratiquants. À titre de comparaison, le football compte plus de 2 millions de licenciés dans l'hexagone. Cependant, l'opportunité d'attirer de nouveaux adhérents est réelle. Et un effet Coupe du Monde pourrait bien se faire sentir si les Bleus réalisaient un grand parcours dans la compétition.

"This is New Rugby"

"La Nouvelle Ère du rugby" (en français) est sans doute en train de prendre forme sous nos yeux. La signature de la nouvelle campagne d'Adidas traduit une chose : le public du rugby ne change pas, mais s'élargit ! À travers ce slogan, la marque aux trois bandes exprime un regard connecté à la réalité du rugby professionnel mais surtout amateur. Florian Grill, le président de la FFR est à l'initiative de cette stratégie d'inclusion. Amorcé en 2021, le boss du rugby français s'est confié à France Inter sur les fruits de ce travail de fond. "Il y a, en France, 270 clubs qui agissent dans les quartiers prioritaires de la ville. Notre objectif est de monter à 400 clubs." Et si la relève du rugby se trouvait au cœur des banlieues ?

Adidas assure n'avoir pas spécifiquement choisi de tourner dans les quartiers. Cette option s'est naturellement imposée et correspond surtout à la réalité du terrain. L'équipementier nous précise avoir tourné dans plusieurs villes d'Île-de-France, mais également dans certains bastions traditionnellement portés sur l'ovalie comme Sète ou La Rochelle. "La pratique du rugby dans le Grand Paris s'est accélérée ces dernières années et de nombreux joueurs évoluent aujourd'hui en Equipe de France, à l'instar de Cameron Woki, que nous avons filmé dans son club formateur à Bobigny [...] L'idée derrière cette campagne est de sensibiliser TOUS les fans de ce sport mais également de séduire un public plus jeune, pas forcément adepte des codes du rugby."

Pour autant, cette campagne censée représenter la diversité géographique (réelle, sauf peut-être dans le Grand Est) de la pratique du rugby n'a pas reçu un accueil chaleureux unanime sur les réseaux, certains accusant Adidas de verser dans le "wokisme"

Pourtant, de nombreux clubs de banlieue parisienne comme Bobigny (Seine-Saint-Denis) ou Massy (Essonne) sont de gros pourvoyeurs de joueurs professionnels voire internationaux comme Mathieu Bastareaud, l'un des hommes forts du XV de France il y a quelques années (54 sélections).

Un tournoi national organisé dans les quartiers cette année

Face à cette évolution, le Comité d’Organisation France 2023 a mis en place un tournoi d'ampleur nationale avec l'ambition de pérenniser la pratique du rugby dans les quartiers populaires. Un tournoi dont le parrain n'est autre que... Cameron Woki, le 2e ligne du XV de France originaire de Saint-Denis (93). Ce sont donc 6 000 enfants âgés entre 8 et 13 ans qui auront l'occasion d'y participer . L'objectif : utiliser le rugby comme un levier pédagogique d’insertion. Les vainqueurs auront la chance de pouvoir assister à la finale pour la 3e place au Stade de France le 27 octobre prochain. Et qui sait, à l'avenir, imiter le chemin de Jonathan Danty, Sekou Macalou ou Cameron Woki, formés en banlieue parisienne, et aujourd'hui dans le groupe français disputant la Coupe du monde.