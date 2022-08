Les beatmakers de la nouvelle génération à suivre

De plus en plus mis en avant, les beatmaker(euses) restent encore trop souvent dans l'ombre des artistes. Eux qui ont une place prépondérante dans la création d'un titre mériteraient même, pour certains, de recevoir des trophées. En France, on ne manque pas de talents, des talents qu'on a décidé de mettre sous les projecteurs en sélectionnant 10 beatmakers qui marqueront le rap de demain.

D1GRI

Compositeur, D1gri se fait souvent remarquer grâce à ses notes de guitare qu'il aime bien placer dans les morceaux.

Publicité

Collaborations avec : Tiakola, Koba La D, La Fève ou encore Théodore.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

GUAPO DU SOLEIL

Souvent acolyte de D1gri, Guapo du Soleil est un homme à tout faire, d'une vibe soul à mélancolique en passant par des sonorités estivales, tout y passe.

Collaborations avec : Koba La D, Sonbest, Jäde ou encore DMS.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

99

C'est le producteur / beatmaker phare de la nouvelle génération. Tout le monde l'aime, il aime tout le monde. Déjà deux projets à son actif et il possède également la casquette d'interprète.

Collaborations avec : Khali, Chanceko, Lala &ce ou encore Take A Mic

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

MEEL B

Jeune beatmakeuse originaire de Rouen, elle a déjà un projet solo à son actif et 1 EP en collaboration avec le très prometteur Irko.

Collaborations avec : MadeInParis, La Fève ou encore Khali

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

BRICKSY & 3G

Peut être les plus productifs de la bande. Le duo comptabilise pas moins de 5 EP collaboratifs et 1 projet dans lequel ils ont invité les rappeurs dont ils sont proches.

Collaborations avec : 8ruki, H JeuneCrack, Babysolo ou encore Rowjay

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

LUCASV

Certainement celui à l'origine du plus gros carton de l'année avec RENCONTRE. Il est tout nouveau dans le milieu mais a déjà à son actif la co-réalisation d'un album entier de Disiz.

Collaboration avec : Disiz, Rounhaa, Luther ou encore Sally

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

NEGDEE

NegDee est un producteur belge qui commence à se faire un petit nom dans le mileu.

Collaborations avec : Damso, Krisy, Frenetik ou encore Kobo

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

KOSEI

L'homme qui s'est fait connaitre au côté de La Fève va sans aucun doute prendre son envol en solo, et ça risque de faire mal.

Collaborations avec : La Fève, Slimka, Khali ou encore Lala &ce

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

ABEL 31

Fraichement signé sur le label de Disiz, Abel 31 est un des spécialistes de la vague "Hyperpop" / "Rage". Un avenir rempli de réussite, on n'en doute pas.

Collaborations avec : Realo, winnterzuko, Rounhaa ou encore Zoomy

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

LORKESTRA

Certainement le beatmaker avec le moins de références dans la liste mais qui n'est pas, pour autant, à négliger.

Collaborations avec : Nelick, Beeby, Juice ou encore D-Block Europe

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Fin de cette petite sélection qui, on l'espère, vous permettra découvrir votre prochain nouveau petit chouchou.