Les biopics qu'on attend le plus en 2023

Avec Elvis et Blonde nommés aux Oscars il y a quelques jours, la hype autour des biopics n'est pas prête de descendre en 2023 :

Enzo Ferrari

Adam Driver et Enzo Ferrari

Après “House of Gucci”, Adam Driver s’attaque à un autre géant de l’histoire italienne, le créateur de la marque éponyme Enzo Ferrari. Le film sera réalisé par Michael Mann (Heat), il ne fait aucun doute que ce sera un succès.

Amy Winehouse

Marisa Abela et Amy Winehouse

Le biopic sur Amy Winehouse est en tournage avec la jeune actrice Marisa Abela dans le rôle de la chanteuse. Réalisé par Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy), le film est déjà sujet à plusieurs controverses.

Oppenheimer

Cilian Murphy et Julius Robert Oppenheimer

Cilian Murphy interprètera le physicien et “père de la bombe atomique”, Julius Robert Oppenheimer. C’est signé Christopher Nolan (Inception) : du grand cinéma est à venir !

Leonard Bernstein

Bradley Cooper et Leonard Bernstein

Grimé à la perfection pour ce tournage, Bradley Cooper s’attaque à l’héritage de Leonard Bernstein, pianiste et compositeur. Bradley Cooper réalise ce biopic, en plus d’y jouer le rôle principal aux côtés de Maya Hawke (Stranger Things).

Karl Legerfeld

Jared Leto et Karl Lagerfeld

Jared Leto interprètera l’illustre Karl Lagerfeld dans un biopic qui devrait voir le jour cette année. Jared Leto a fait appel à 3 proches du designer pour l’aider à réaliser et co-produire ce film en son honneur.

Madonna

Julia Garner et Madonna © Getty

En 2023, Madonna devait réaliser son propre biopic pour lequel Julia Garner (Ozark) avait été castée. Malheureusement, la chanteuse a décidé hier d’annuler le film pour se concentrer sur sa tournée.

Michael Jackson

Michael Jackson

Antoine Fuqua (Equalizer) et Graham King (Bohemian Rapsody) se sont associés pour réaliser “Michael”, le biopic sur le King de la Pop. Le casting n’a pas encore été révélé et on se doute qu’un rôle pareil ne va pas être facile à incarner.

Sonny Vaccaro

Matt Damon et Sonny Vaccaro

Sonny Vaccaro, celui qui a signé Michael Jordan chez Nike, prête ses traîts à Matt Damon. Ce biopic actuellement en tournage se concentre sur l’histoire du basketteur chez Nike et il est co-réalisé par Ben Affleck et Matt Damon.