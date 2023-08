Les chiffres dans le rap sont-ils vraiment si importants ?

Une question qui passionne depuis 10 ans

Devenue la grande passion d’une partie du public depuis une dizaine d’années, la question des chiffres de vente fait désormais partie du décor quotidien pour les auditeurs de rap. Alors qu’elle ne devrait préoccuper, a priori, que ceux dont les véritables acteurs, dont les revenus dépendent directement ou indirectement de la réussite commerciale d’un album, elle est devenue centrale pour l’ensemble des spectateurs. Signe que le sujet intéresse fortement, les chiffres de vente constituent le principal angle de communication de nombreux comptes qui se revendiquent médias musicaux sur Twitter, Instagram et autres.

On ne jette la pierre à personne : mettre en avant des chiffres de vente est un moyen facile et rapide de toucher un maximum d’abonnés, puisque c’est une question qui intéresse une grande partie du public. C’est aussi un moyen de gagner rapidement en visibilité, puisque les rappeurs eux-mêmes, très suivis sur les réseaux sociaux, ont tendance à relayer l’information. Ils le font aussi bien dans un processus d’autocélébration (“hé, regarde, je viens de prendre ton salaire annuel sur dix ans en une semaine”) que pour afficher un soutien à un allié (“bravo mon pote, tu vends plus que moi donc ce serait bien qu’on reste en bons termes”), ou au contraire, pour descendre un adversaire (“t’as vendu moins que moi, c’est le plus beau jour de ma vie”).

Côté médias, c’est aussi un bon moyen de parler d’actualité musicale sans parler de musique : on copie-colle des données qu’on n’a même pas besoin de vérifier, et on n’a pas besoin de faire l’effort de les commenter ou les analyser, puisque les réseaux sociaux le feront à notre place. Moins clivants que les clashs, plus putassiers que les analyses d’albums ou les articles de fond, les chiffres de vente sont un bon compromis qui ne fait de mal à personne … hormis quand un compte malveillant publie les ventes dérisoires d’un artiste uniquement dans le but de provoquer la moquerie.

Côté rappeurs, ces statistiques répondent donc plutôt à des questions d’égo. Côté médias, c’est une réponse à une demande de la part du public, et un moyen facile de générer de l’engagement. Ces raisons ne sont peut-être pas toujours très bonnes sur le plan moral ou éthique, mais elles se comprennent. Reste à savoir ce qui pousse les auditeurs, qui n’ont a priori aucun véritable bénéfice à connaître ces chiffres, à s’y intéresser autant.

Quel intérêt pour les auditeurs ?

La première raison qui motive l’intérêt des auditeurs envers les chiffres de vente est plutôt bienveillante : il s’agit pour eux de se féliciter de la réussite de leurs artistes favoris. Quand on a soutenu un rappeur en achetant l’édition physique de son album ou en poussant son entourage à le streamer, on ne peut qu’espérer le voir réaliser des scores à la hauteur. Ce qui est une énorme récompense pour l’artiste (notamment parce que les albums vendus se convertissent en euros) devient une petite récompense pour ses fans. Dans ce cas, même si la vente de musique reste un système commercial comme un autre, la volonté des auditeurs de connaître les chiffres de vente a du sens.

Ce mécanisme entretient un sentiment de réussite chez les auditeurs : “ensemble, on a réussi à pousser notre artiste jusqu’à la première place des charts”. Ce n’est pas toujours si bienveillant, puisque cette réflexion s’accompagne parfois d’une volonté de prouver aux autres communautés de fans la supériorité d’un artiste sur un autre (“le nôtre a fait 30K, le vôtre seulement 18, vous êtes des merdes”). Dans un cas comme dans l’autre, cette course aux gros chiffres et aux certifications permet de renforcer le sentiment d’appartenance des fans envers leurs rappeurs favoris. En participant de manière active, par l’achat d’albums ou par le streaming intensif, à la réussite concrète et chiffrée de son artiste favori, on a le sentiment de faire partie d’un groupe qui oeuvre vers un même but noble et poétique (enrichir une maison de disque cotée en bourse ou un rappeur déjà millionnaire).

Qu’il s’agisse de stratégies calculées ou de pures questions d’égo, les artistes eux-mêmes entretiennent savamment cette course aux chiffres. Pouvoir afficher un disque d’or en première semaine, des chiffres plus gros que ceux de ses collègues, des ventes en hausse par rapport à ses projets précédents, sont autant de signes de réussite. Encourager les auditeurs à “aller chercher tous ensemble ce disque de platine” est un excellent moyen de motiver les troupes et de dynamiser l’engouement autour d’une sortie, à plus forte raison si une concurrence, déclarée ou non, existe avec d’autres artistes. La team Damso voudra taire les ratpis, les QLF voudront prouver qu’il est possible de surpasser les fans d’Orelsan, etc.

Les maisons de disques l’ont bien compris : aussi étrange que cela puisse paraître, afficher de gros chiffres de vente est devenu un réel argument marketing. Avec cette mécanique, la machine s’auto-entretient. Plus les scores sont gros, plus on les met en avant, et plus les auditeurs sont impressionnés. On se pose moins la question de la qualité d’un album, et on n’interroge plus sa durabilité : le principal critère pour déterminer la réussite d’un artiste tient essentiellement dans ses chiffres de vente. Ninho n°1 du rap français ? Oui, ses chiffres le prouvent. Jul, plus grand rappeur de l’histoire ? Sans aucun doute, puisqu’il est le meilleur vendeur. Gazo meilleur que Tedax Max ? Évidemment, regardez ses chiffres de vente. Avec cette grille de lecture, Or Noir ne serait pas un classique, car ses scores sont restés modestes en comparaison avec son impact réel.

Une prise de recul générale qui fait du bien

Il est d’ailleurs étonnant de constater le renversement complet de mentalité au sujet des chiffres de vente. A une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on avait tout aussi étrangement tendance à fustiger les gros vendeurs. Un bon rappeur devait forcément vivre de pain dur, d’eau fraîche et de passion, puisque vendre des disques et gagner de l’argent était réservé aux artistes dits “commerciaux”, qui vendaient leur âme aux radios et au grand capital. Difficile, donc, de reprocher aux plus jeunes auditeurs de se baser sur les chiffres pour juger de la pertinence d’un artiste, quand on a longtemps confondu authenticité et absence d’appeal commercial.

La tendance est tout de même à la prise de recul face à ce qui a été pour certains artistes une véritable obsession. Du côté des auditeurs, la publication hebdomadaire des chiffres de vente occupe de moins en moins les esprits, tandis que les artistes montrent publiquement une capacité à relativiser des chiffres décevants, ou au contraire, à ne pas s’enflammer sur des scores qui dépassent l’entendement.

Attention tout de même à ne pas rejeter complètement des données qui peuvent se révéler utiles pour comprendre les trajectoires de certains rappeurs, ou certains choix de carrière. Les statistiques de vente des albums et les scores cumulés des artistes ont évidemment une importance fondamentale dans la construction de leurs carrières. Une proposition artistique radicale qui bat des records encouragera forcément son auteur à persister dans cette voie ; un album calqué sur les tendances du moment qui ne parvient pas à atteindre ses objectifs poussera au contraire l’artiste à se remettre en question. Connaître les scores de chacun nous permet de comprendre, analyser et expliquer les choix des rappeurs, et nous fournir quelques clefs de compréhension face à des choix qui pourraient, sans cela, paraître incompréhensibles.