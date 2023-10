Les destinées diverses des membres de Panama Bende

La longue histoire du rap français est rythmée par l’existence de grandes équipes aux destinées étrangement comparables. La Mafia K1Fry, le Secteur Ä, Time Bomb, plus récemment la Sexion d’Assaut et l’Entourage ont tiré leur force d’un équilibre précaire entre l'énergie collective et le talent individuel. Chacun de ces grands groupes a vu les destinées de ses membres diverger : certains ont su prendre leur envol en solo et atteindre les sommets ; d’autres sont parvenus à mener à bien des carrières de bonne facture sans pour autant devenir des poids lourds ; enfin, il y a ceux qui sont restés dans l’ombre, soit par choix, soit par manque de réussite.

Ce schéma traditionnel continue de s’appliquer aux groupes plus récents, comme le Panama Bende. Le collectif parisien n’a pas vraiment périclité, puisque ses membres continuent de travailler régulièrement ensemble et que l’idée d’un nouveau projet commun n’est pas enterrée -même si elle reste compliquée à mettre en place. Cependant, les trajectoires de chacun s’écrivent plutôt en solo, entre grosses réussites, simples succès d’estime, et reconversions. On fait le point, dans l’ordre alphabétique (la méthode de classement la plus neutre, pour ne froisser personne).

Aladin135

Très productif entre 2013 et 2017, Aladin135 a occupé le terrain quasiment sans relâche pendant cette période : freestyles, featurings, projets solo, projets collectifs, il était partout. On s’est donc posé quelques questions quand il a ralenti le rythme à partir du deuxième semestre 2017, alors qu’il venait d'enchaîner une mixtape solo ambitieuse (Indigo) et un premier album avec Panama Bende (ADN).

Son retour aux affaires en plein été 2020 a rassuré tout le monde : il aimait toujours poser torse-nu sur ses covers, mais surtout, il était toujours très motivé à l’idée de froisser des prods. Après un premier album très personnel, Aladin135 a enchaîné avec deux projets courts, avant de ralentir à nouveau. Etrangement, certains l’ont intégré à une liste des “rappeurs à suivre en 2023” , signe que l’on continue à le considérer comme une pépite.

Peut-il encore percer ? Est-il condamné au succès d’estime ? Aura-t-il un t-shirt sur sa prochaine photo ? Overdose de questions , pénurie de réponses.

Assaf

On n’a jamais trop su si Assaf était volontairement plus discret que les autres, s’il était juste moins impliqué et donc moins productif, ou si sa vie personnelle était trop prenante pour espérer mener à bien une carrière. On l’a donc surtout croisé en groupe, que ce soit en équipe complète avec le Panama Bende, ou avec son binôme Elyo au sein du duo Changerz. On compte un seul projet solo à son actif, et il s’agit d’un format très court (4 titres).

Son dernier titre en date laisse pourtant espérer un nouvel élan pour Assaf : prenant du recul sur son propre parcours, il donne le sentiment de vouloir professionnaliser son approche (“j’partais en couille, maintenant j’essaye d’être carré”). Surtout, il laisse de la place à ses différentes personnalités (“si j’fais un biopic, j’crois que j’aurai deux rôles”), avec une folie assumée que l’on aimerait entendre s’exprimer plus souvent.

S’il poursuit sur cette lancée, il pourrait enfin nous proposer un projet solo à la hauteur des promesses. On l’attend d’autant plus qu’il est réellement un profil unique au sein du Panama Bende.

Elyo

Celui qui apportait à la fois des sonorités différentes (notamment funk et électro) et une bonne dose de second degré a malheureusement choisi de se mettre en retrait, et de travailler majoritairement dans l’ombre. Aucun projet solo, quasiment aucune apparition en tant que rappeur depuis des années : c’est bien dommage, mais Elyo a fait le choix de rester derrière les machines. On le retrouve donc plutôt en tant que beatmaker (Limsa d’Aulnay, Infinit, Prince Waly, Sean) mais on l’a aussi vu endosser d’autres casquettes, comme celle de réalisateur. Touche à tout, il fait même de la guitare (alors qu’il pourrait très bien faire comme tout le monde et se contenter d’installer des milliers de plugins).

Quel sera son avenir ? Un retour en tant que rappeur sur l’hypothétique prochain projet du Panama Bende ? Une nouvelle tentative avec Changerz ? Une carrière de guitariste ? Va-t-il apprendre d’autres instruments ? Est-il déjà multi-instrumentiste ? A force de rester dans l’ombre, ne risque-t-il pas une carence en vitamine D ? Là encore, tant de questions de merde, si peu de réponses.

Lesram

Il a mis du temps à réellement se lancer en solo, mais les résultats sont là : à l’heure actuelle, Lesram est celui qui semble le plus proche de rejoindre PLK dans les hautes sphères. S’il a encore beaucoup à faire pour transformer son beau succès d’estime en réelle percée, sa carrière est engagée dans une excellente dynamique depuis deux ans. Freestyles, featurings avec des gros performeurs, sessions Grünt : le rappeur gervaisien charbonne dur, et continue de perfectionner ce qui est sans aucun doute son gros point fort : la technique.

Après deux projets solo en 2021 puis 2022, la prochaine étape pourrait être celle de la consécration. Le travail de fond opéré ces dernières années a fait monter la pression autour de son nom, tout le monde attend donc l’arrivée d’un premier album. Si aucune date n’est encore annoncée, et qu’il pourrait très bien choisir de continuer à occuper le terrain avec des formats plus courts en attendant un projet plus conséquent, une chose est sûre : l’avenir lui appartient.

Ormaz

Peut-être le mec le plus collectif du collectif, puisqu’il appartient à trois équipes différentes : La Confrérie, qui fait elle-même partie de Panama Bende, mais aussi CZ8 ... en plus d’avoir pas mal gravité autour de la 75e Session. On a donc clairement affaire à un rappeur de groupe, même s’il est de plus en plus actif en solo. Ces derniers mois, il publie en effet des titres à intervalles réguliers, sans que ceux-ci soient rattachés à un projet précis. Difficile tout de même de l’imaginer se concentrer uniquement sur sa propre carrière, tant il nous a habitués à participer à des travaux en équipe.

PLK

7 singles de diamant, un demi-million d’albums vendus, 700 millions de vues sur Youtube … encore un petit effort et il devrait finir par percer.

Zeu

Même chose qu’Ormaz pour le côté collectif, à la seule différence que Zeu semble un peu plus décidé à se lancer en solo. Auteur de l’un des meilleurs projets du premier semestre 2023 (Watergate), il enchaine les projets depuis 5 ans, avec un univers qui s’assombrit encore un peu plus et se radicalise au fil du temps. Zeu dissimule d’ailleurs son visage, ce qu’il ne faisait pas il y a quelques années, ce qui ne l’empêche pas de se dévoiler dans ses textes (“risque ma vie pour trois fois rien, du coup j'ai perdu plus que c'que j'pensais : du biff, des bons amis, du peu qu'j'en ai”).

Si Panama Bende devait revenir pour un projet collectif, Zeu ferait probablement partie de ceux capables de tirer l’ensemble vers le haut.