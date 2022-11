Les fans choqués par les prix des places pour The Weeknd

Les fans les ont attendues longtemps, les places du concert de The Weeknd vont enfin être en vente. Après un report de sa tournée en 2020, notamment dû au Covid, les fans ont du attendre bien longtemps avant de savoir quand est-ce qu'ils allaient pouvoir assister à cette tournée.

3 dates en France

Pour la France, The Weekend a prévu 3 dates dans 3 villes différentes, de quoi faire plaisir à son public. Pour "After Hours Till Dawn Tour", il se produira le 22 juillet 2023 à l'Allianz Riviera de Nice, le 29 juillet au Stade de France et le 1er août au Matmut Atlantique de Bordeaux. Pour sa première partie au Stade de France, il fera appel à Kaytranada.

Avec cette attente de plusieurs années et la hype grandissante autour de l'artiste, de nombreux fans ont été surpris lors de la découverte des prix des billets. Pour les moins chers, le prix oscille entre 79€ et 96€, pour les meilleures catégories, il faut compter sur des prix pouvant aller jusqu'à 178€.

Pour se procurer des billets, la prévente aura lieu jeudi à 12h et la vente générale vendredi. Il faudra être extrêmement vifs étant donné la foule de personnes qui souhaiteraient assister à son concert. Ne se produisant que rarement en France, c'est l'occasion.

Pour se rassurer, on se dit qu'à ce prix on aura le droit à un véritable show et que The Weeknd est connu pour ne pas faire les choses à moitié lorsqu'il s'agit d'effets visuels, de scénographie et d'ambiance.