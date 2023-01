Les featurings à 3 les plus marquants (depuis 2015)

Un featuring à deux c'est bien, mais un morceau à trois c'est mieux. Dans son histoire, le rap français nous a offert tout un tas de réussites conçues en trio. Des premières collaborations à aujourd'hui, les plans à trois de nos rappeurs préférés nous ont surpris. Et parfois, certains ont même marqué leurs époques jusqu'en devenir des 'classiques'. De Siboy à Nekfeu en passant par Kaaris et Ateyaba, il y en a pour tous les goûts. Florilège.

Mobali

L'un des titres de l'été les plus incontournables des dernières années. Siboy, habitué de la trap et du sale, fait appel a Damso et Benash. On s'attend alors à un banger où les trois lâchent leurs meilleurs punchlines. Pourtant, on découvre un tube estival, au refrain ultra entraînant. Impossible d'être passé à coté.

Longue Vie

L'entrée de Ninho sur le morceau aura bien contribué à sa popularité. Sofiane invite Hornet la Frappe et Ninho sur ce morceau, à une époque ou les trois artistes sont plus ou moins à leur prime. Ils signent un découpage dans les règles de l'art. Vénère comme on l'attendait.

Le coup du patron

"Yuri, dur-Gra, Joky..." L'association entre trois bons rappeurs, avec chacun leur style et leur manière d'écrire des punchlines percutantes. Même s'il n'a jamais été un tube à proprement parler (malgré un succès certain), ce titre aura marqué une génération d'auditeurs, à un moment ou Ateyaba (Joke) est au sommet de sa gloire. 5 minutes pour la culture.

La Seleçao

Alonzo qui invite Jul et Naps sur un morceau... Le cocktail parfait pour un tube de l'été, qui se savoure au soleil, claquettes aux pieds ! Plus sérieusement, ce featuring n'aura peut-être pas été marquant dans la carrière d'un artiste ou pour l'évolution d'un genre. Et pourtant, tout le monde s'en souvient !

Bling Bling

"Ce qui ne se voit pas est éternel, tu le sais." Kaaris, Sofiane et Kalash Criminel, pourtant habitués des bangers se sont tournés vers une topline percutante et un refrain mémorable. Un morceau difficile à oublier tant il est efficace.

Pinocchio

C'est avec ce morceau que le public découvre celui qui deviendra l'un des plus gros rappeurs actuels, Damso. On y découvre le protégé de Booba, à l'aise sur le flow et très nwar sur les paroles. Un couplet qui a immédiatement fait décoller sa carrière, dans un morceau parfait pour écouter en famille...

Saturne

L'un des titres les plus iconiques de Cyborg, le deuxième album de Nekfeu. Pour ce featuring, il fait appel à Sneazzy et S.Pri Noir, deux acolytes de longue date. Obligé de mettre Saturne dans le top. Même s'il n'a pas été un hit au niveau des classements, tous les fans s'en rappellent et le place souvent haut dans leur estime.

Coffre plein

À l'inverse du morceau précédent, Coffre Plein a lui connu un énorme succès au niveau des chiffres, en radio comme en streaming. Il faut dire que l'association Koba LaD, Maes et Zed fait vendre. Le morceau est maitrisé, la recette est gérée. La place dans ce top est méritée.

Ingé son

Kekra x Alpha Wann x La Fève... Un featuring qui a le potentiel de détruire Twitter. Les 3 rappeurs, forts d'une fanbase dévouée et très active ont annoncé la sortie d'un morceau, dans le prochain projet de Kekra. Même Mehdi Maïzi s'est exprimé à son sujet sur les réseaux. Deviendra-t-il aussi marquant que tous les sons de ce top ? L'avenir nous le dira.

On aurait encore pu en rajouter certains... 'Stuntmen' de Laylow, Alpha Wann et Jazzy par exemple. 'Soldat tue soldat' ou encore 'Apocalypse' auraient pu mériter une place dans ce top. Mais il a fallu faire des choix.