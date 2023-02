Les featurings franco-américains : une histoire de flops et de succès

Il y a quelques jours à peine, un retour très attendu se concrétisait enfin. Après plus de deux années d’absence en solo (soit une éternité dans la temporalité du rap français), Hamza a enfin dévoilé son nouvel album, Sincèrement, ce 17 février. Au-delà de l’engouement impressionnant autour du projet, un titre en particulier s'est particulièrement fait attendre : Sadio, en featuring avec Offset. Le titre avait déjà déchaîné les passions lors de sa diffusion en exclusivité aux Ardentes en 2022. Pourtant, depuis sa sortie, le morceau semble ravir le public autant qu’il le déçoit, cumule les avis divisés, et amène ainsi une question : les rencontres entre les artistes francophones et les superstars américaines ont-elles, en 2023, encore vraiment du sens ? Retour sur les fois où les voix de France et des Etats-Unis se sont rencontrées et analyse de leur réel impact sur le rap francophone.

Historique d’une rencontre

Retour en 1996. Porté par les scènes parisiennes, marseillaises et par ses talents de plus en plus nombreux, le rap français est en pleine éclosion. Au détour des studios, salles de concerts et ruelles où de nombreux rappeurs freestylent pour affiner leurs rimes, les villes de francophonie battent au rythme des productions boom-bap, dansent le mia sur les tubes d'IAM, et bouillonnent au milieu de cette effervescence culturelle impressionnante. Au même moment, à plus de 6000 kilomètres de là, un rappeur est en pleine réflexion. Depuis le succès impressionnant de son premier album Illmatic, considéré comme un classique absolu du rap américain, Nas prépare la suite. En 1996, son but est simple : proposer un nouvel album qui fera perdurer son nom et sa musique, jusqu’à l’inscrire comme l’une des plus grosses légendes du rap mondial. Alors pour préparer son coup, son label et lui décident d’entrer en contact avec des figures reconnues du rap européen, en espérant toucher un nombre plus important d’auditeurs sur le continent, et ainsi, y booster leurs ventes. Alors quand Nas se penche sur la scène française, son oreille s’arrête sur un duo du 93 : NTM. C’est eux qui seront en charge de porter la voix de Nas aux quatre coins de la France, et il n’ont pas failli à leur mission. Lorsque Affirmative Action Seine-Saint-Denis Style Remix sort, c’est un succès immédiat : avec quasiment 200 000 ventes au compteur, le titre relance l’engouement autour de l’album du duo Paris Sous les bombes, et porte la réédition de leur projet sur lequel figure étonnamment le featuring international.

Publicité

Pourtant, côté Nas, le morceau prend vite des airs de déception : l’opération destinée à relancer les ventes en Europe de son second album It Was Written est un échec, et la collaboration ne lui ramène pas beaucoup plus de visibilité, contrairement au duo parisien. Et les désillusions ne s’arrêtent pas là : sur le tournage du clip, réalisé entre New-York et Stains, l’équipe rapporte des altercations assez violentes et récurrentes entre le crew français et américain à base d’insultes, de remarques déplacées et d’un comportement de « diva » de la part de Nas, à tel point que Joey Starr quittera les Etats-Unis en plein milieu du tournage. Ambiance.

Comme s’il allait déterminer l’histoire à suivre des featurings franco-américain, ce morceau, première réelle connexion entre les deux scènes rap de cette envergure, après celles de Mc Solaar, apparaît comme un assez bon représentant de l’impact de ces rencontres outreatlantiques. Car bien souvent, l’union de ces talents donne naissance à des plutôt bons morceaux bien accueillis par le public, comme c’est ici le cas, ainsi que pour bon nombre d’autres sorties : la rencontre entre IAM et Le Wu Tang Clan, Psy 4 de la rime et Nate Dogg ou encore Rockin’ Squat et Immortal Technique sont tout autant saluées par les auditeurs de rap des années 90 et 2000. Mais derrière ces bons morceaux se cachent évidemment des intérêts commerciaux assez peu subtils qui donneront naissance, dans les années 2010, à des tracks pourtant prometteurs dont on aurait finalement pu se passer.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pourtant, côté Nas, le morceau prend vite des airs de déception : l’opération destinée à relancer les ventes en Europe de son second album It Was Written est un échec, et la collaboration ne lui ramène pas beaucoup plus de visibilité, contrairement au duo parisien. Et les désillusions ne s’arrêtent pas là : sur le tournage du clip, réalisé entre New-York et Stains, l’équipe rapporte des altercations assez violentes et récurrentes entre le crew français et américain à base d’insultes, de remarques déplacées et d’un comportement de « diva » de la part de Nas, à tel point que Joey Starr quittera les états-unis en plein milieu du tournage. Ambiance.

Comme s’il allait déterminer l’histoire à suivre des featurings franco-américain, ce morceau, première réelle connexion entre les deux scènes rap de cette envergure, après celles de Mc Solaar, apparaît comme un assez bon représentant de l’impact de ces rencontres outreatlantiques. Car bien souvent, l’union de ces talents donne naissance à des plutôt bons morceaux bien accueillis par le public, comme c’est ici le cas, ainsi que pour bon nombre d’autres sorties : la rencontre entre Iam et Le Wu Tang Clan, Psy 4 de la rime et Nate Dogg ou encore Rockin’ Squat et Immortal Technique sont tout autant saluées par les auditeurs de rap des années 90 et 2000. Mais derrière ces bons morceaux se cachent évidemment des intérêts commerciaux assez peu subtiles qui donneront naissance, dans les années 2010, à des tracks pourtant prometteurs dont on aurait finalement bien voulu se passer.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Flops sur Flops

Avec l’arrivée progressive de la Trap en France et aux États-Unis à la fin des années 2000, tout s’accélère. Au fur et à mesure que le genre gagne en popularité, porté par ses talents les plus éminents, les artistes et les maisons de disques ont un but en tête : aller chercher les superstars de la Trap américaine pour les inviter sur les albums des Français, et au passage, échanger une petite reconnaissance de la part des rappeurs les plus populaires du globe contre une confortable somme d’argent. Fleurissent alors des dizaines et des dizaines de morceaux du genre, et l’un de ses plus fervents défenseurs n’est autre que Gradur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En 2015, tous les regards sont braqués sur le talent de la trap roubaisienne. Avec une série de freestyles incandescents distillés au fil des précédents mois, l’heure est venue pour le Sheguey de transformer son essai avec un premier album. Et l’enjeu est gros, alors sa maison de disque et lui-même mettent les moyens : Chief Keef et Migos, deux superstars de la trap de Chicago et Atlanta, lui font l’honneur de se joindre à lui sur quelques mesures de l’Homme au Bob. Le résultat ? Pour la rencontre avec Migos, le morceau est plutôt bien accueilli du public. Pourtant, avec ses quelques 3 millions de streams Spotify à l’heure actuelle, le son passe étonnamment inaperçu au milieu des 17 titres de l’album, sûrement noyé par les remous du hit Jamais qui cumule quelques 30 millions de vues YouTube et plus de 12 millions d’écoutes. L’échec n’est pas total : certes, les chiffres ne sont pas vraiment au rendez-vous, mais le morceau est plutôt satisfaisant. On ne peut pas en dire autant de la collaboration avec Chief Keef.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avec une dose bonne d’insolence et d’ironie, le rappeur de Chicago déclare, en plein milieu du couplet « Il m’a payé 10 000 pour 8 mesures », le tout sur un flow aussi nonchalant que je-m’en -foutiste. Bon, si ce n’était que ça, ça serait encore assez drôle. Mais les retours du public sont unanimes : le morceau est un échec total, les chiffres ne sont absolument pas au rendez-vous et finalement les auditeurs donnent tord à Gradur et son refrain : « je pense au prochain rappeur que je vais graille en featuring ». Un beau loupé, auquel répondra d’ailleurs le principal intéressé dans une vidéo le montrant en train d’improviser sur l’instrumentale de « I’m in love with the coco », chantant « Cet enculé de Chief Keef, je t’ai payé cher, fais un bon couplet », le tout, en sautant à pieds joints sur un lit dans une pièce sombre. Passons.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Et la tendance continue : tout au long des années 2010, Lacrim enchaîne les featurings décevants avec Snoop Dogg, Rick Ross et 6ix9ine sur son album éponyme, Dosseh rencontre Young Thug sur un morceau qui passe complètement à côté de son public avec seulement 2 millions de vues au compteur, et fin 2019, Youv Dee est invité sur le morceau « Bust Down Deux » de Trippie Redd qui compte encore aujourd’hui des centaines de commentaires moqueurs sur la prestation pleine de lacune du rappeur français. Mais tout n’est pas à jeter, loin de là.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Petites victoires

En 2011 et 2014, par exemple, le petit prodige du rap français Joke dévoilait déjà deux featurings franco-américains de qualité : Action Bronson pour le premier, Pusha T pour le second. Et cette fois-ci, les morceaux sont bien accueillis par le public. De même pour la collaboration entre Disiz et Mac Miller, en 2012, ou encore l’un des featurings les plus réussis du genre : Crystal, qui réunit sur une même production Kaaris et Future. Avec des chiffres cumulant plusieurs de dizaines de millions de vues, la collaboration est une réussite musicale aussi bien que commerciale.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Bien plus récemment, c’était au tour d’Hamza de faire une nouvelle collaboration avec un rappeur américain, bien après le remix de son titre Mula en 2015 sur lequel était invité Fat Joe. Après l’interview d’Offset par GQ dans lequel le rappeur membre éminent de Migos découvrait le talent de Hamza en déclarant « Il est très chaud, c’est lui le plus fort [de la séléction, ndlr] », la connexion semblait presque logique. D'ailleurs, Hamza l'a lui-même raconté lors de son interview Le Code aux côtés de Medhi Maïzi : la connexion s'est faite spontanément, à l’occasion d’une venue à Paris du rappeur d’Atlanta. Essai transformé pour le Saucegod, qui compte désormais dans son nouvel album un feat belge-américain de qualité, et c’est assez rare pour le souligner.

En résumé, l’histoire des collaborations outre-Atlantique semble aussi chaotique que satisfaisante. Entre flops, beefs, insolence et morceaux très peu satisfaisants, ces collaborations à la visée commerciale auront surtout donné naissance à des morceaux peu marquants, qui sur le moment donnent certes à la scène rap française un sentiment de reconnaissance de la part de ses pairs Nord-Américains et jouent sur un buzz notoire, mais dont l’histoire du rap francophone ne semble, finalement, pas vraiment se souvenir. Alors, pour les années à venir, souhaitons que cette collaboration notoire entre Hamza et Offset change quelque peu les mentalités, et poussent nos rappeurs préférés à ne faire des collaborations que si elles semblent aussi spontanées et pertinentes, avec en tête ce même objectif simple : faire de la bonne musique.