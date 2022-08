Mouvement de foule en festival, sont-ils réellement prêts à accueillir des rappeurs (PLK, Alpha Wann...)

Lors de la Fête du Bruit de Landerneau ce week-end, le rappeur parisien PLK a été forcé de stopper son concert à cause de mouvements de foules trop importants. Et ce n'est pas le premier à avoir dû arrêter à cause d'un public trop animé.

PLK stoppé par l'organisation d'un festival pour public trop agité

Pendant le set de PLK, la foule s'est agitée au point où le festival à pousser l'artiste à arrêter son show. Le rappeur de Clamart a donc annoncé à ses fans "Vous allez continuer sans moi".

Puis quelques minutes plus tard, un des organisateurs chuchote à PLK que le festival accepte de tenter une autre chanson : "On fait une chanson test, si tout se passe bien on continue." Et le concert a finalement repris son cours. Le show a été servi, et les fans étaient heureux mais il est vrai que des personnes qui perdent consciences et qui se mettent en danger ce n'est pas l'idéal. La faute à qui ?

À la suite de cet événement, PLK a pointé du doigt un soucis d'organisation de la part du festival. L'auteur d'Enna ira même jusqu'à expliquer que ces festivals ne respectent pas les rappeurs et ne veulent pas croire à l'ampleur que représente scène rap.

Ce n'est pas la première fois, l'effet post-pandémie ?

Ce n'est pas la première fois qu'un rappeur doit arrêter un concert à cause d'une foule qui ne se tient pas. Alpha Wann également avait du arrêter il y a quelques mois un concert en plein live à cause de la foule trop nombreuse à Paris.

Lors de son live, pareil, une foule trop serrée, des personnes rameutées à l'avant pour faire des pogos, et des personnes évacuées pour pouvoir respirer. Mais ce n'est pas aussi simple que ça de donner la responsablité aux organisateurs, ou aux rappeurs, ou à la foule. Logiquement, à la sortie de deux ans de pandémie, l'énergie du public est décuplée. Les gens veulent danser, rapper, se défouler, et il est certain que beaucoup de festivals ont probablement sous-estimé cette énergie.

On pense bien évidemment aussi au festival Astroworld de Travis Scott qui a causé en novembre 2021 la mort de 10 personnes et plusieurs blessés.