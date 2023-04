Les Flammes : plus que quelques jours pour voter !

La première cérémonie des "cultures populaires" Les Flammes se rapproche à grands pas ! L'événement, organisé par Booska-P, Yard et l'agence Smile, aura lieu au théâtre du Châtelet à Paris le 11 mai prochain. En attendant de découvrir le show que ces trois acteurs auront préparé, il est encore possible de voter pour celles et ceux qui y seront récompensés.

Sur le site, treize catégories sont ouvertes au vote du public : on retrouve notamment "la flamme de l'album rap de l'année", "la flamme de la nouvelle pop de l'année" ou encore "la flamme du featuring de l'année".

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Les récompenses décernées seront le fruit du vote des internautes et de celui du vote du jury. Le but est ainsi de valoriser de manière égale le choix "populaire" et un choix plus "éditorial".

Pour y participer, rendez-vous sur le site des Flammes en cliquant ici .