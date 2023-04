Les Français de plus en en plus nombreux à lâcher le steak

Les Français se détachent de la viande au quotidien. Désormais, un quart d'entre eux en mange tous les jours contre 1 tiers il y a seulement 2 ans. Une baisse qui devrait se poursuivre puisque dans les 3 ans à venir, 39 % des Français considèrent que leur consommation continuera à diminuer.

En France, "les viandards" sont surtout les hommes, les plus jeunes (18-24 ans) et les parents. Faouzi en a d'ailleurs parlé dans la matinale "On n'est pas fatigué" ce mercredi 5 avril 2023.

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une déconsommation pour de multiples raisons

Les causes de cette baisse de consommation sont multiples : pour des raisons écologiques, afin notamment d'économiser de l'eau car un seul kilo de bœuf nécessite 15 000 litres d'eau pour sa production, pour préserver sa santé et enfin parce qu'avec l'inflation manger de la viande est devenu très onéreux.

Retrouvez "On n'est pas fatigué" du lundi au vendredi de 6h à 9h.