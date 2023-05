"Les Gardiens de la Galaxie : Vol.3" séduit les fans... suffisant pour sauver Marvel ?

Depuis quelques années, les super-héros n'ont plus la côte. Les films s'enchaînent et la plupart d'entre eux déçoivent. L'apogée du genre, incarnée par les derniers "Avengers", a marqué un tournant. Depuis, le genre s’essouffle . Les fans ne retrouvent plus leur passion d'antan et les simples curieux n'y trouvent pas d’intérêt particulier. Comme en témoignent les récents fiascos au box-office (Ant-Man 3, Shazam 2...). Les nouveaux héros n'attirent pas le public et l'univers Marvel peine à séduire. Dans ce contexte, peu de films sortent du lot. Seuls Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Spider-Man: No Way Home ont été bien reçus.

Et Les Gardiens de La Galaxie : Vol.3 s'inscrit dans cette lignée. Le dernier opus de James Gunn est bien mieux réussi que les récentes sorties du studio américain et malgré quelques défauts, il surprend dans une dynamique même si elle est loin d'être enthousiasmante. Mais est-ce que ce succès peut, à lui seul, présager de meilleures perspectives pour Marvel ?

Troisième volet maitrisé

Dès sa sortie, la Saga des Gardiens de la Galaxie a conquis le cœur du public. La dynamique d'un groupe soudé et spontané permet au spectateur de se sentir parfaitement intégré à l'équipe. Et dans ce troisième volet, James Gunn maitrise une nouvelle fois la recette. Le film assume un ton décontracté et l'humour de chacun des personnages transpire à l'écran, sans créer de moments de lourdeur. Et les premiers retour vont dans ce sens. Les fans se retrouvent dans cet opus qui prend le parti de faire prédominer le texte sur l'action et pas l'inverse. Même si les combats sont très bien exécutés et que le film nous offre un final haletant, les interactions entre personnages restent centrales.

Avec sa cascade de personnalités aussi attachantes qu'extravagantes, Gardiens de la Galaxie : Vol.3 ne laisse pas de marbre. Il fait rire le plus souvent, mais n'a aucun mal à tirer d'autres émotions. Dans ce scénario qui met en avant le passé de Rocket et sa création en laboratoire, la critique des expériences sur les animaux faites dans notre société est centrale. Et cette volonté d'apporter une morale secondaire, assez différente de ce que Marvel proposait récemment, est bien aboutie.

James Gunn a d'ailleurs obtenu le prix "Not a Number" décerné par l'association PETA qui lutte pour les droits des animaux. "Grâce à Rocket, James Gunn a mis un visage, un nom et une personnalité sur les millions d'animaux vulnérables qui passent par les laboratoires en ce moment même", a déclaré Lisa Lange, vice-présidente principale de l'association qui compte plus de trois millions d'adhérents.

Un box-office encourageant

On le sait, les troisièmes volets d'une saga peinent souvent à décoller au box-office. Logiquement, avec 115 millions de $ amassés, le premier week-end d'exploitation des Gardiens de la Galaxie : Vol.3 ne se place donc pas au dessus des récentes sorties Marvel Black Panther: Wakanda Forever (181 millions) et Doctor Strange in the Multiverse of Madness (187 millions).

En revanche, le film peut profiter du succès d'estime qu'il rencontre chez les fans. Le bouche-à-oreille permettra sûrement au film de James Gunn de continuer à scorer au box-office et de, peut-être, s'installer dans la partie confortable du classement des meilleurs films Marvel. Même si le démarrage aux US semble un peu trop lent, à l'étranger la dynamique est positive. En France par exemple, plus d'un million de spectateurs a déjà franchi les portes d'un cinéma pour se rendre à une séance. Un chiffre qui reste tout de même encourageant. Mais les prochains jours, marqués par les sorties attendues de La Petite Sirène et Fast&Furious X, seront également déterminants dans la réussite, ou non, des Gardiens de la Galaxie : Vol.3.

Bientôt la fin ?

Dans ce contexte où le MCU tente de se relancer, tant bien que mal, les Gardiens de la Galaxie : Vol.3 remplit son objectif. Renouer avec les fans et rendre un film, de nouveau, attrayant pour le grand public. Pour autant, il ne semble pas non plus marquer le nouveau départ d'un studio qui a a perdu de son intérêt au fil du temps. Les scénarios répétitifs et le manque d'idées originales ont lassé les fans, alors que Marvel imaginait certainement les tenir facilement en haleine à la suite des derniers Avengers. Les critiques très positives émises à propos des Gardiens de la Galaxie devraient, on l'espère, inspirer le géant américain à se renouveler dans la manière de concevoir leurs films, pour enfin sortir des schémas aseptisés qui finissent toujours par laisser sur la faim.

La Phase 5, déjà en cours, et la Phase 6 du MCU promettent tout de même de beaux films. Surtout la dernière, qui conclura la Saga du Multiverse, symbole de la réussite de Marvel. On pourra donc retrouver Deadpool 3 mais aussi et surtout, Avengers : The Kang Dynasty (2025) et Avengers : Secret Wars (2026).

La Phase 6 du Marvel Cinematic Universe

Reste donc à savoir, si Marvel réussira à clôturer l'un des arcs les plus marquants du cinéma hollywoodien, qui aura propulsé de nombreux acteurs et marqué une génération toute entière.