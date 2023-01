Les gros concerts à ne pas manquer cette année

Après une période difficile due à une bonne petite pandémie bien carabinée, les concerts et les festivals reprennent progressivement vie. Quelques beaux évènements ont ainsi marqué l’année 2022, comme le Vélodrome de Jul, la semaine pleine d’Orelsan à Bercy, le Stade de France de Booba, ou encore les deux Bercy de Laylow. On repart de plus belle en 2023, avec beaucoup de dates déjà annoncées, et quelques gros concerts en perspective.

SCH au Vélodrome

Date : 22 juillet

Publicité

Sans aucun doute l’un des évènements de l’année : Sch se produira au Stade Vélodrome de Marseille cet été, devant 50.000 personnes. Une véritable consécration pour le natif d’Aubagne, qui tamponne définitivement son statut de superstar du rap avec ce concert. Le S succède à Jul et Soprano sur la scène du deuxième plus grand stade de France, on s’attend donc à un show à la hauteur de l'événement, et pourquoi pas à une revanche du précédent râté de Bande Organisée.

De nombreux invités devraient venir participer à la fête, qu’il s’agisse des acteurs actuels de la scène marseillaise, ou de rappeurs ayant participé à ses derniers projets, comme Dinos, So la Lune ou Freeze.

Soprano au Stade de France

Date : 6 mai

Tournée des stades en 2022, tournée des Zéniths en 2023, Stade de France … Soprano est tout au sommet de la liste des plus gros vendeurs de places de concerts en France depuis de nombreuses années, et la donne n’est pas prête de s’inverser. Si le Stade de France est l’aboutissement ultime pour lui après 25 ans de carrière, on se demande presque si ce n’est pas juste une première étape : après Orelsan qui pose un Bercy sur la semaine, on se dirait presque que Soprano pourrait poser un stade entier sur la semaine.

Hamza à Bercy

Date : 23 novembre

A partir de la sortie de la mixtape H24 en 2015, Hamza a rapidement obtenu un joli succès critique. En revanche, transformer cette bonne réputation en véritable succès commercial a pris du temps. Devenu une valeur sûre en featuring, et un nom qui compte dans le paysage rap francophone actuel, le belge cumule les réussites ces derniers temps. Le single de diamant de Fade Up est une vraie consécration pour lui, mais l’annonce d’une date à Bercy rend son succès encore plus palpable.

So la Lune à l’Olympia

Date : 17 mai

Auteur d’une progression spectaculaire sur la période 2021-2022, So la Lune a totalement changé de dimension en fin d’année dernière, enchaînant une apparition sur l’album de SCH, Autobahn, et une annonce d’Olympia. S’il ne s’agit que d’une étape supplémentaire dans la marche en avant du rappeur, il s’agit tout de même d’un joli symbole, pour un artiste qui a énormément charbonné ces dernières années, et qui a le grand mérite de proposer un univers bien à lui

Makala à l’Olympia

Date : 27 mai

Il y a de plus en plus de place pour les rappeurs capables de propositions artistiques hors-normes : aussi bien sur les plateformes de streaming que dans les salles de concert, l’originalité est de plus en plus récompensée. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour le rap francophone, et pour les auditeurs désireux de voir des artistes comme Makala, dont le travail de fond s’avère payant. Après Radio Suicide (2019) puis Chaos Kiss (2022), et entre deux participations à des projets plus larges (Les Contes de Cockatoo), il vit pleinement son art sur scène, comme le prouvent ses nombreuses vidéos de concert sur sa chaine Youtube . L’Olympia sera donc certainement une belle fête, d’autant qu’on imagine qu’une bonne partie de son entourage artistique sera de la partie.

Gazo à Bercy

Date : 16 novembre

Gazo fait incontestablement partie des grands gagnants de l’année 2022. Après sa percée en 2019-2020, puis sa grosse montée en puissance en 2021, il a littéralement roulé sur l’année dernière : une première semaine à 27K pour sa mixtape KMT, un single de diamant pour Die, avec une place de numéro 1 maintenue pendant cinq longs mois. Son Bercy, prévu en novembre, vient donc entériner définitivement son entrée dans la catégorie des poids lourds du rap français. Si Gazo suit les schémas classiques, on peut donc tranquillement miser sur une sortie d’album en septembre-octobre.

Dinos à Bercy

Date : 10 mars

Le parcours de Dinos est l’un des plus singuliers qui existe. Après s’être fait un nom en 2011-2012, notamment grâce à ses nombreuses collaborations (Alkpote, Sinik, Seth Gueko, Lindis, etc), il se fait plus discret ensuite, passant par Rap Contenders, et une série de projets courts, servant de teasing pour son premier véritable album. Celui-ci sort en 2018, quasiment trois ans ans après son annonce, mais marque un tournant : Dinos n’est plus le même rappeur. Loin de réaliser des scores impressionnants, il a tout de même droit à un joli petit succès critique.

Il enchaine deux autres albums qui fonctionnent mieux, mais sont sujets à un gros forcing à base de rééditions et de rééditions de rééditions. Il faut finalement attendre 2022 pour que Dinos entre réellement dans la lumière avec Hiver à Paris et sa première semaine à 28K, clairement un score de tête d’affiche. L’annonce d’un Bercy est donc une belle consécration pour un artiste qui a énormément charbonné et qui revient de très loin, on s’attend donc à un show à la hauteur de l’évènement. Difficile de prédire les invités, tant Dinos a enchaîné les collaborations ces dernières années : Soso Maness, Laylow, Akhenaton, Sch, Zamdane, Isha … la liste est très longue.

Hip-Hop Symphonique

Date : pas encore annoncée

Un événement désormais bien rôdé, qui a le grand mérite d’offrir de nouvelles versions de morceaux déjà bien connus du public. Sch, Bisso na Bisso, Wallen, Dosseh, Ninho, Rim’K, MC Solaar … tous sont passés par la Maison de la Radio pour réinterpréter des classiques en compagnie du fameux Orchestre Philharmonique. L’édition 2023 sera la huitième, et si sa programmation n’est pas encore connue, on devrait encore avoir droit à de beaux moments solennels avec des rappeurs en chemise blanche et costume.