Les hits de l’été : une tendance toujours d’actualité ?

Percussions cadencées, mélodies à la guitare pincée et refrains entêtants chargés d’autotune : en parcourant les dernières sorties du rap français, une chose est sûre, l’été est bel et bien lancé. Depuis sa sortie officielle le 24 juin dernier, « Fade Up », le track explosif d’Hamza et SCH produit par Zeg P explose les compteurs : avec une deuxième place au top charts et déjà plus de 10 millions de streams cumulés, le track semble être le candidat le mieux placé dans la course aux hits de l’été 2022. Et en termes de hits, le producteur Zeg P en connaît un rayon : derrière les tubes incontournables « La Kiffance » de Naps et « Ne reviens pas » de Gradur et Heuss L’enfoiré, le compositeur est un habitué des morceaux records aux chiffres exorbitants. Alors ce nouveau hit « Fade Up », en plus de faire danser la France entière, amène aussi à la réflexion : est-ce que cette course annuelle aux hits de l’été a-t-elle (encore) du sens ? Focus sur ces tubes qui rythment les vacances du rap français.

« Réseaux » de Niska, « Khapta » de Heuss l’enfoiré ou encore Bande Organisée : depuis l’explosion des ventes du rap français au milieu des années 2010, les top charts des dernières saison estivales ont été marqués par des bangers ultra-efficaces tout droit sortis des entrailles du rap français. Calibrées pour les clubs, soirées en bord de plage ou tout autre cadre destiné à célébrer l’été, ces morceaux sont souvent composés de paroles simples et entêtantes, d’un refrain accrocheur et de gimmicks reconnaissables (En esprit de Heuss, Okay Okay de Naps…), le tout sur une instrumentale aux accords solaires et aux percussions entraînantes. Cependant, si leur forme a grandement évolué ces dernières années, le concept de hit de l’été ne date pas d’hier.

Publicité

Recette du succès

Avec le développement de l’industrie musicale, des avancées technologiques et l’explosion des cassettes audio et du vinyle, la musique en France et en occident connaît dans les années 60 une révolution drastique : les propositions musicales y sont de plus en plus nombreuses, des centaines de talents fleurissent chaque année, et avec ces carrières qui ont le vent en poupe, les ventes d’albums explosent de manière exponentielle. Pour les acteurs de l’industrie musicale, cette période est une opportunité de faire prendre à la musique française un virage plus lucratif, l’été étant souvent synonyme d’une baisse des ventes, et en se basant sur les morceaux de variété qui ont fait la renommée mondiale de la musique française, maisons de disque, directeurs de marketing et artistes eux-mêmes vont modeler certains de leurs titres dans un seul but : en faire des tubes. Et la meilleure saison pour que des morceaux légers aux airs joyeux et dansants se propagent le plus, c’est évidemment l’été. Les années soixante marquent alors le début des savantes recettes des « tubes de l’été », depuis omniprésents lorsque le mercure commence à grimper.

60 ans plus tard, rien n’est plus pareil. En 2022, le rap est désormais le style musical le plus écouté dans le monde et en France, Jul est sur le point de dépasser le nombre d’albums vendus par Johnny Hallyday, et les maisons de disques ont dans leurs rangs de nombreux rappeurs et rappeuses aux profils extrêmement variés. Mais les hits de l’été sont toujours là, et pour cause : le rap est devenu un genre musical qui peut aussi parfaitement s’adapter aux ambiances estivales. Gazo, Koba LaD, Ninho et Jul succèdent donc à Eddy Mitchell et Dick Rivers, et font à leur tour danser la France une fois l’été venu. Mais au-delà de la musique, l’industrie a aussi connu un autre changement de fonctionnement drastique qui a totalement bouleversé les moyens de vendre de la musique : le streaming, et en contrepartie, le déclin des supports physiques.

Une course censée ?

En s’emparant du marché musical et en bouleversant nos habitudes de consommation, les services de streaming ont rendu possible l’écoute de musique partout, tout le temps, sans contrainte ou presque. Pour les artistes aussi, rien n’est plus pareil : ils peuvent diffuser très simplement leur musique sans passer par des supports physiques, et donc, atteindre rapidement leur public.

Alors finalement, avec ces nouveaux moyens de diffusion, plus vraiment besoin d’attendre l’été pour faire des tubes, et de nombreux rappeurs et rappeuses nous l’ont prouvé ces dernières années. Sorti en novembre 2019, le hit incontournable « Ne reviens pas » de Gradur et Heuss l’enfoiré semble par exemple, malgré ses sonorités solaires et son ambiance festive, se détacher de la période estivale pour se caler sur le créneau des fêtes de fin d’année : en surfant sur les vacances et les fêtes du nouvel an, Gradur et son label Millenium ont réussi à faire danser la france entière, et ce même en plein hiver. « Moulaga » de Heuss l’enfoiré et Jul suit aussi une logique similaire : le morceau calibré pour les clubs et les soirées a lui été dévoilé le 13 décembre de la même année. Les autres exemples ne sont pas rares : dans un registre moins mainstream, c’est la rappeuse Lala &ce qui dévoilait, cette fois-ci en 2020, son hit « Show me love » aux percussions cadencées et à la guitare pincée pleine de chaleur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Ces artistes l’ont démontré : en 2022, plus besoin d’attendre l’été pour faire des tubes. Pourtant, la tradition des hits de l’été reste de nos jours une tradition qui semble toujours bien ancrée, et ce même si l’industrie musicale s’est débarrassée de ses problématiques des années 60. Une question persiste alors : la course annuelle aux tubes de l’été reste-t-elle, en 2022, toujours pertinente ? En terme de stratégie de vente, les tubes de l’été restent de nos jours un moyen très efficace pour les artistes bénéficiant déjà d’une certaine exposition de propager rapidement un single. Pour les artistes avec un public plus restreint, la période pré-estivale semble très saturée par ces nombreuses sorties, alors il semblerait préférable pour eux de se caler sur des créneaux plus dégagées dans l’agenda des sorties.

Au printemps, en été, à l’automne ou en hiver, finalement aujourd’hui, la période de sortie des ces tubes ne compte plus autant qu’avant, et notre époque semble offrir aux artistes musicaux une liberté de sortie tout à fait exceptionnelle. Pourtant, même si d’autres créneaux sont propices à l’explosions de hits, il y a fort à parier que les tubes continuent à bercer, pour des années encore, nos prochains étés.